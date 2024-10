STOXX 600 cai sob pressão de balanços, viagens e lazer são setores mais afetados

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa caiu na terça-feira, prejudicado por um punhado de resultados trimestrais desanimadores de grandes empresas, como a gigante do setor de energia BP, a farmacêutica Novartis e o banco Santander, enquanto a cautela também prevaleceu antes de alguns dados econômicos cruciais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,6%, depois de atingir a maior marca intradia em mais de uma semana mais cedo.

As ações da BP caíram 5% depois que o lucro da empresa no terceiro trimestre caiu para o nível mais baixo em quase quatro anos, levando o índice do setor de energia a uma queda de 1,2%.

As ações da Novartis caíram 4%, com investidores se concentrando nas vendas abaixo do esperado de um radiofármaco promissor da empresa suíça, mesmo que ela tenha aumentado sua orientação de lucros para 2024 pela terceira vez.

O índice do setor de saúde caiu quase 1%, atingindo o nível mais baixo em três semanas, também prejudicado por uma queda de 7,4% na Straumann, fabricante de implantes dentários, após um fraco desempenho no terceiro trimestre em seus negócios na América do Norte.

O setor de viagens e lazer foi o mais afetado, com as ações do grupo de companhias aéreas alemãs Lufthansa caindo 5%, depois de a empresa divulgar um lucro operacional menor no terceiro trimestre.

No entanto, o credor HSBC Holdings, focado na Ásia, deu um salto de 3,3%, depois de um lucro melhor do que o esperado no terceiro trimestre e de um programa de recompra de ações de 3 bilhões de dólares.

Das empresas do STOXX 600 que divulgaram os lucros do terceiro trimestre até o momento, 53% delas superaram as estimativas, ficando aquém da taxa típica de 54%, segundo dados recentes da LSEG.

Os investidores também estão voltando o foco para uma série de dados econômicos, incluindo o PIB do terceiro trimestre e a inflação de outubro do bloco da zona do euro, além do PIB dos EUA e da folha de pagamento não agrícola, todos com divulgação prevista para esta semana.

Somando-se às preocupações econômicas que levaram a um corte nas taxas do Banco Central Europeu no início deste mês, a Câmara Alemã de Comércio e Indústria reduziu sua previsão anterior de estagnação e espera um crescimento zero em 2025 para a maior economia da Europa.

Depois de atingir um recorde de alta no mês passado, o STOXX 600 perdeu força. A cautela em torno das eleições nos EUA pode atrasar a jornada do índice para o nível-chave de 530 pontos.

"O nível de 530 pontos é uma possibilidade antes do final do ano, uma vez que os fundamentos podem dar suporte a ele. Mas acho que isso dependeria muito do resultado das eleições nos EUA", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.