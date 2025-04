Produção manufatureira dos EUA desacelera em março, fábricas enfrentam incertezas tarifárias

WASHINGTON (Reuters) - A produção manufatureira dos Estados Unidos aumentou moderadamente em março e pode desacelerar ainda mais em meio às tarifas globais do presidente Donald Trump que desencadearam uma guerra comercial com a China.

A produção das fábricas aumentou 0,3% no mês passado, após alta revisada para cima de 1,0% em fevereiro, informou o Federal Reserve nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,3% na produção, após avanço de 0,9% relatado anteriormente em fevereiro.

Na comparação anual, houve alta de 1,0% em março. O setor de manufatura, que responde por 10,2% da economia, cresceu a uma taxa de 5,1% no primeiro trimestre, depois de contrair 1,5% no trimestre de outubro a dezembro.

As tarifas de importação estão ameaçando encerrar abruptamente a tentativa de recuperação que surgiu no início do ano, tendo como pano de fundo o corte da taxa de juros pelo banco central dos EUA.

A produção de veículos automotores e peças aumentou 1,2% no mês passado, depois de acelerar 9,2% em fevereiro. A produção de bens duráveis cresceu 0,6%, também impulsionada por um salto de 1,8% nos setores aeroespacial e de equipamentos de transporte diversos.

A produção de mineração aumentou 0,6%, depois de ter avançado 1,7% em fevereiro. A produção de serviços públicos caiu 5,8% com o aumento das temperaturas, reduzindo a demanda por aquecimento.

A produção industrial como um todo recuou 0,3% em março depois de aumentar 0,8% em fevereiro. Ela cresceu 1,3% em relação ao ano anterior e expandiua uma taxa de 5,5% no primeiro trimestre.

(Reportagem de Lucia Mutikani)