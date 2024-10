Patrimônio de 9 dígitos: Goiânia elege o prefeito mais rico; veja o top 5

Com o fim do segundo turno neste domingo (27), foram eleitos os prefeitos de todos os municípios do Brasil. Na hora da candidatura é obrigatório que eles declarem seus patrimônios.

Veja abaixo os cinco maiores:

Em primeiro lugar vem Mabel (União), prefeito eleito em Goiânia no segundo turno, com 55,5% dos votos, é o mais rico do Brasil. Seu patrimônio declarado é de R$ 313.405.916,29 e na sua lista de bens constam casas, apartamentos, avião e contas no exterior.

Só com uma casa e nove apartamentos, o prefeito eleito soma R$ 22.713.632. Com terrenos e lotes, um total de R$ 20.896.646,7. O avião tem valor de R$ 3.146.819,00.

Miguel Vaz (Republicanos), que foi eleito em Lucas do Rio Verde Imagem: Reprodução/Facebook

O segundo prefeito com maior patrimônio declarado é Miguel Vaz (Republicanos), da cidade Lucas do Rio Verde (MT). Eleito no primeiro turno, seu patrimônio total é de R$ 219.715.755,20.

Boa parte dos bens de Vaz está ligado a consórcios e a aplicações. Só em consórcios, ele declarou um valor de R$ 1.510.087,58. Em imóveis ele declarou uma casa, no valor de R$ 35.000,00, e um apartamento, de R$ 1.800.000,00.

Em terceiro lugar vem o prefeito de Pimenta (MG), Geovanio (PSD). Ele teve 85,9% dos votos no primeiro turno e seus bens somam R$ 136.916.420,02.

Ele declarou 58 terrenos, que somados dão mais de 50 milhões de reais. Sua casa foi declarada por quase um milhão e o prefeito afirmou ter R$ 550.000,00 em espécie.

Carlão Borchardt (PL), de Tabaporã (MT) é o quarto da lista. Ele recebeu 53,6% de votos da cidade e tem um patrimônio de R$135.957.647,20.

Borchardt é do agronegócio. Entre seus patrimônios estão uma grade niveladora, de R$ 32.000,00, uma semeadora adubadora, de R$ 264.000,00 e outra de R$ 1.465.000,00, uma colheitadeira de R$ 1.100.000,00 e uma extratora de grãos de R$ 125.000,00.

O quinto maior patrimônio é de Walter Schlatter (PP). Ele comanda a cidade de Chapadão do Sul (MS) e tem um patrimônio de R$125.345.118,98.

Ele declarou ser dono de 57 "terras nuas", que são pedaços de terra sem nenhum tipo de investimento ou construção.