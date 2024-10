Quem ganhou a eleição em Ribeirão Preto? Veja resultado do 2º turno

Ricardo Silva (PSD) foi eleito prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, neste domingo (27), ao vencer no segundo turno contra Marco Aurélio Martins de Sousa (Novo). Alessandro da Silva Firmino (MDB) ocupará o cargo de vice-prefeito. A disputa foi acirrada, com uma diferença de apenas 687 votos entre os candidatos.

Relembre a campanha de Ricardo Silva

Ricardo Silva obteve 50,13% dos votos (131.421 mil) com 100% das urnas apuradas. Seu adversário, Marco Aurélio, recebeu 49,87% dos votos (130.734 mil votos) — 8,13% votaram nulo e 3,85%, em branco.

No primeiro turno, Ricardo Silva obteve 128.466 votos, 48,44% dos válidos. Na ocasião, recebeu quase o dobro da porcentagem em relação ao adversário Marco Aurélio, que teve 24,94% nas urnas.

O candidato do PSD teve o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já o seu adversário, Marco Aurélio, teve apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do deputado federal Ricardo Salles (Novo). Silva cumpria mandato como deputado federal.

Durante sabatina Folha/UOL antes do primeiro turno, Silva afirmou não ter elo com o presidente Lula (PT), apesar de ter participado da equipe de transição do governo petista. "Eu nunca apoiei o Lula e não tenho ligações com o PT", declarou à época.

Na campanha, Silva prometeu um plano de revitalização completa para áreas de Ribeirão Preto. Também disse que criaria mais vagas nas escolas, construiria novas creches e ampliaria o ensino escolar em tempo integral.

Na área da saúde, diz ter como prioridades a reabertura da Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) Central para atendimento 24 horas em ginecologia. Também prevê a contratação de mais médicos especialistas para organizar as consultas eletivas de forma mais eficaz.