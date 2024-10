Sub judice, Martinelli (União Brasil) é eleito prefeito de Jundiaí (SP)

Com a candidatura sub judice, Gustavo Martinelli (União Brasil) venceu o segundo turno das eleições municipais realizado neste domingo (27) e foi eleito prefeito de Jundiaí, no interior de São Paulo, em disputa com José Antônio Parimoschi (PL). Ricardo Benassi (Novo) será o vice-prefeito da cidade.

O que aconteceu

Martinelli obteve 58,87% dos votos válidos (125.712 votos). Parimoschi ficou com 41,13% (87.832 votos).

Em setembro, antes do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) acatou recurso do Ministério Público Eleitoral e indeferiu pedido de candidatura de Martinelli. Havia suspeita de improbidade administrativa relacionada ao pagamento indevido de horas extras na Câmara Municipal em 2018, quando ele atuava como presidente da Casa.

A campanha do candidato continuou —ainda não houve julgamento definitivo e cabe recurso por parte do político. Os resultados das eleições 2024 podem ser revistos pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Antes de atuar como vice-prefeito, Martinelli foi vereador por três mandatos consecutivos (de 2009 a 2020). Ele não contou com o apoio do atual prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PL), que declarou abertamente apoio a Parimoschi.

O que ele prometeu