David Almeida (Avante) derrota bolsonarista e é reeleito prefeito de Manaus

David Almeida (Avante) foi reeleito prefeito de Manaus ao derrotar, no segundo turno da eleição municipal, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM). Ele vai administrar a cidade tendo como vice-prefeito Renato Jr., ex-secretário de Infraestrutura.

O que aconteceu

Por volta das 17h40 de Brasília, com 94,49% das urnas apuradas, a Justiça Eleitoral anunciou a vitória de Almeida. O atual prefeito já tinha 54,58% dos votos válidos.

David Almeida, 55, é o atual prefeito de Manaus. Antes disso, foi deputado estadual por três mandatos consecutivos.

Vitória sobre adversário bolsonarista. O candidato derrotado Capitão Alberto Neto, 42, é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair, esteve em Manaus dias antes do segundo turno para apoiá-lo. "Bolsonaro tem uma força muito grande na cidade de Manaus, é inegável", disse o prefeito no início do mês, em discurso após o resultado do primeiro turno. Na ocasião, o candidato do Avante obteve 32,16% dos votos (354.596 votos), e Capitão Alberto Neto, 24,94% (275.063).

Quem é David Almeida?

Foi três vezes deputado. Nascido em 1969, Almeida se tornou deputado estadual nas eleições de 2006, 2010 e 2014. Além disso, presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas entre 2017 e 2018. Durante sua gestão, foi líder da base governista e presidiu diversas comissões, incluindo a de Políticas sobre Drogas e a de Constituição e Justiça.

Governador interino. Em 2017, assumiu o governo do Amazonas por 149 dias, depois que o então governador José Melo (extinto PROS) teve o mandato cassado sob acusação de compra de votos. No ano seguinte, disputou as eleições para governador, mas ficou em terceiro lugar.

Mudanças partidárias e na vida pessoal. Em 2019, ele deixou o PSB e se filiou ao Avante. No mesmo ano, David Almeida perdeu a esposa, Lúcia Melo Ferreira Almeida, devido a um câncer no fígado. Em 2020, na reta final das eleições municipais, sua mãe morreu de covid-19.

Problemas em Manaus

Uma pesquisa Quest mostrou que saúde e segurança são os principais problemas a serem enfrentados em Manaus, segundo eleitores entrevistados em julho de 2024. Em terceiro lugar, asfaltamento, seguido por educação e drogas. Além disso, a cidade tem a maior expansão das áreas urbanizadas em assentamentos precários no país e lida com problemas de mobilidade urbana.