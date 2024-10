Pesquisa para prefeito de Belo Horizonte hoje (26): veja últimos resultados

Do UOL, Em São Paulo

As últimas pesquisas Datafolha e Quaest antes da votação do segundo turno foram divulgadas neste sábado (26). Ambas mostram Fuad Noman (PSD) à frente de Bruno Engler (PL) na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (MG).

O que dizem as pesquisas

Ambos os levantamentos mostram os candidatos com pontos percentuais próximos, com pouca variação. Em ambos, Noman mantém a liderança. A liderança no Datafolha é fora da margem de erro, enquanto na Quaest ambos empatam dentro da margem de erro.

Datafolha

Noman está à frente com uma pequena oscilação negativa, em comparação com o último levantamento. Já Engler teve uma leve oscilação positiva de um ponto percentual.

Votos válidos:

Fuad Noman (PSD): 53% (eram 54%)

Bruno Engler (PL): 47% (eram 46%)

*Nesse recorte, não se considera os votos brancos e nulos.

Quaest

Na pesquisa Quaest o candidato Fuad Noman também se manteve à frente em cenário de estabilidade na comparação com a pesquisa anterior. Veja os números dos votos válidos.

Votos válidos:

Fuad Noman (PSD): 52%

Bruno Engler (PL): 48%

A Quaest calculou os votos válidos, conforme divulgado pelo TSE, levando em conta as intenções de voto e o perfil de comparecimento eleitoral em Belo Horizonte. O cálculo também considera a probabilidade de os eleitores comparecerem às urnas,

Sobre as pesquisas

O Datafolha entrevistou 1.674 pessoas entre os dias 25 e 26 de outubro. Contratada pela TV Globo e Folha de S.Paulo, a sondagem tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com número de confiança de 95%. O número do protocolo no TSE é: MG-01286/2024.

Encomendada pela TV Globo, a pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 1.602 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26 de outubro. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-03892/2024 e possui um nível de confiança de 95%.