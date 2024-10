'Bonde dos Mauricinhos': com bombas e tiros, grupo espalha pânico em Manaus

Formado por três jovens de classe média alta, o autointitulado "Bonde dos Mauricinhos", que vinha tocando o terror nas ruas de Manaus, no Amazonas, devem se entregar à polícia após as eleições, que ocorrem no domingo (27).

O que aconteceu

Os três jovens aterrorizavam a cidade com ações violentas. Eles aparecem em vídeos disparando armas de fogo, lançando bombas caseiras e agredindo pessoas em situação de rua. As gravações foram amplamente compartilhadas, gerando indignação e uma resposta rápida das autoridades.

Em um dos vídeos, os integrantes são vistos disparando tiros para o alto em uma área pública. Em outra gravação, aparecem agredindo brutalmente um homem em situação de rua, o que gerou indignação nas redes sociais.

Os suspeitos são Enrick Benigno Lima, Pedro Henrique Baima e Marcos Vinicius Mota. Os vídeos, que mostram seus atos criminosos, causaram grande repercussão em Manaus e levaram à mobilização policial. O UOL entrou em contato com a defesa, representada pelo advogado Affimar Cabo Verde, mas ele não respondeu às mensagens. O espaço segue aberto para manifestação.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas cumpriu mandados de busca. Na segunda-feira (21/10), uma operação denominada Sangue Azul resultou em apreensões nas residências dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.

A Polícia Civil informou que os advogados dos jovens compareceram à delegacia. Na terça-feira (22), eles foram solicitar informações sobre o andamento do processo, mas os interrogatórios foram agendados apenas para o dia 30 de outubro, após o período de vedação eleitoral.

Os jovens são investigados por nove crimes, entre eles porte ilegal de arma de fogo, incêndio e injúria. Segundo o delegado-geral Bruno Fraga, os atos praticados pelos suspeitos colocaram em risco a segurança pública, e eles serão responsabilizados. Equipamentos eletrônicos e munições apreendidos nas residências dos suspeitos serão analisados pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil.