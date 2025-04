Otimismo com tarifas impulsiona Wall Street após Trump suavizar tom sobre Powell

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiram para máximas de uma semana nesta quarta-feira com a expectativa de um abrandamento na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e com o presidente Donald Trump diminuindo suas ameaças de demitir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

A perspectiva de negociações entre Washington e Pequim, atualmente envolvidos em uma guerra tarifária cada vez mais acirrada, ajudou a melhorar o sentimento depois que uma reportagem do Wall Street Journal citou uma autoridade sênior da Casa Branca segundo a qual as tarifas dos EUA sobre a China provavelmente serão reduzidas para cerca de 50% a 60%.

As ações ampliaram os ganhos após a notícia, ampliando o impulso inicial depois que Trump disse na terça-feira que não tinha "nenhuma intenção" de demitir Powell, voltando atrás em seu comentário de que a demissão do chair do Fed não poderia ocorrer demorar, o que atraiu fortes críticas.

Os mercados receberam bem a mudança de tom do presidente. As críticas de Trump ao chair do Fed alimentaram preocupações sobre a autonomia do banco central, levando a perdas acentuadas nos ativos dos EUA, incluindo ações e o dólar, no início da semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 2,66%, para 40.227,42 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 3,20%, a 5.457,19 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 4,10%, para 16.967,93 pontos.