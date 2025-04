Terremoto na Turquia: ao menos 150 pessoas se ferem ao pularem de prédios

Mais de 150 pessoas ficaram feridas ao pularem de prédios em Istambul nesta quarta-feira, quando um dos terremotos mais fortes dos últimos anos atingiu a cidade.

Muitas pessoas se reuniram em parques e outras se sentaram nas soleiras das portas ou ficaram do lado de fora de suas casas no centro de Istambul, à medida que tremores secundários do terremoto de magnitude 6,2 no lado europeu da cidade continuaram a ser sentidos.

"Começou com um grande tremor de repente e o sentimos muito forte", disse Neslisah Aygoren, moradora de Istambul, sentada em um parque.

"Corri direto para o meu cachorro com medo, abracei-o e esperamos que acabasse, deitados no chão. Depois disso, pegamos nossos pertences e fomos direto para a rua."

Ao menos 150 pessoas ficaram feridas e receberam tratamento hospitalar depois de pularem de prédios em pânico durante o tremor, mas nenhuma estava em estado crítico, informou o gabinete do governador de Istambul.

População de Istambul vai às ruas após terremoto Imagem: AFP

Ele disse que um prédio abandonado desabou no centro de Istambul, mas ninguém ficou ferido, enquanto não houve danos à infraestrutura de energia ou água na cidade de 16 milhões de habitantes nas margens europeia e asiática do Estreito de Bósforo. Algumas lojas fecharam.

Há dois anos, a Turquia sofreu o terremoto mais mortal e destrutivo de sua história moderna. Esse terremoto de magnitude 7,8 em fevereiro de 2023 matou mais de 55.000 pessoas e feriu mais de 107.000 no sul da Turquia e no norte da Síria.

Centenas de milhares de pessoas continuam desabrigadas, sendo que muitas ainda vivem em alojamentos temporários como resultado desse terremoto.

O que aconteceu

Tremores foram sentidos em Istambul às 12h49 (6h49, no horário de Brasília). "Estamos em alerta", afirmou a Agência de Desastres Naturais do país.

Epicentro do tremor aconteceu em Silivri, um distrito da cidade. O mesmo local foi atingido por um terremoto de magnitude 5,9 há dois anos, quando hospitais e escolas foram fortemente impactados.

Nenhum grande dano foi sentido até o momento, segundo o governo. O ministro do Interior da Turquia afirmou que áreas são inspecionadas, mas que não há registro de "situação adversa" em trens, aeroportos ou em rodovias.

Em 2023, Turquia teve cerca de 60 mil mortos em terremotos. Na ocasião, os sismos chegaram a 7,7 graus na Escala Richter.