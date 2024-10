Lula volta ao Planalto amanhã, mas decide não ir a SP para ato com Boulos

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) volta a eventos no Palácio do Planalto nesta sexta (25), mas decidiu não ir a São Paulo neste final de semana.

O que aconteceu

Lula se recupera de um acidente, após ter sofrido uma queda no banheiro e batido a nuca no último sábado (19). Ele está despachando do Palácio da Alvorada e deve ir ao Planalto amanhã para a cerimônia que sela o acordo de indenização das vítimas de Mariana (MG).

Segundo o Planalto, ele não vai a São Paulo por opção. Era esperado que Lula fosse ao estado para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e para participar mais uma vez do último comício do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital, no sábado (26).

Originalmente, esta decisão seria tomada após o resultado de novos exames, amanhã. Ele deverá realizar mais uma ressonância de acompanhamento na manhã desta sexta, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, mas, segundo o Planalto, o martelo já foi batido e ele passa o final de semana em Brasília.

Sem candidato em São Bernardo, passou a ser natural para o Planalto que ele faltasse à votação. Em seu berço político, Lula não conseguiu emplacar o deputado Luiz Fernando (PT) no segundo turno, disputado por dois candidatos de centro-direita.

Ele usará a prerrogativa da idade. Segundo a legislação brasileira, cidadãos com mais de 70 anos não são obrigados a votar. O presidente faz 79 anos no próximo domingo (27).

A decisão frustra a campanha psolista, mas já estava sendo avaliada pelo Planalto. São Paulo foi o principal foco de Lula nesta eleição, mas já há, desde o resultado do primeiro turno, uma avaliação de que Boulos não deverá vencer. Com o empenho, uma derrota do deputado é invariavelmente ligada a uma derrota de Lula.

Lula está trabalhando no Alvorada desde segunda (21), por recomendação médica. Até então, só havia indicação de não fazer viagens longas, o que fez com que ele cancelasse à ida à Rússia, para a cúpula do Brics, e participasse por videconferência.

Ferimento foi na base da cabeça

O boletim médico de domingo informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital". A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos.

Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.

O presidente chamou o acidente de "grave", mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça. O presidente foi internado no sábado (19), após o acidente doméstico, e teve alta no mesmo dia. Ele levou pontos e voltou à unidade para novos exames no dia seguinte.