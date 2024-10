UOL e Folha sabatinam amanhã Maria do Rosário, candidata em Porto Alegre

Maria do Rosário (PT), candidata à Prefeitura de Porto Alegre, será sabatinada nesta quarta-feira (24), às 15h, no ciclo de entrevistas promovido pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo para o segundo turno das eleições.

Diego Sarza, apresentador do UOL, conduz a sabatina ao lado dos jornalistas Graciliano Rocha, do UOL, e Idiana Tomazelli da Folha.

O candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), recusou o convite. No primeiro turno, Maria do Rosário foi sabatinada e acusou Melo de leniência com as enchentes que atingiram o estado no início deste ano.

A candidata chegou ao segundo turno com 26,28% dos votos (182.553), enquanto Melo quase levou a disputa já no primeiro turno, com 49,72% (345.420).

O prefeito tem vantagem na preferência dos eleitores no segundo turno, conforme dados das pesquisas Quaest, Real Time, Atlas e Veritá.

Maria do Rosário é deputada federal desde 2010, e é a terceira vez que disputa a prefeitura da capital gaúcha.

Sabatinas do segundo turno

Além de Porto Alegre, fazem parte da nova série de sabatinas do UOL e da Folha outras quatro capitais:

As sabatinas são sempre ao vivo, com transmissão pela Internet, nos sites e nos perfis das redes sociais do UOL e da Folha.

O segundo turno das eleições municipais ocorre no dia 27 de outubro. Ele será realizado em 51 municípios — sendo 15 capitais.