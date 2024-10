Onda de tempestades: o que esperar do ciclone que passa perto do Brasil

O clima irá mudar até o final da semana na faixa litorânea do país, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Um ciclone extratropical deve se formar na madrugada de sexta-feira (25), próximo ao litoral gaúcho, trará chuvas e ventos fortes - de até 100km/h - para a Serra do Mar paulista.

O que se sabe:

O ciclone não passará sobre nenhuma região do país. Mas a sua criação, mesmo que no litoral, pode afetar o clima em terra. Segundo a Climatempo, uma das características do ciclone extratropical é a frente fria que ele pode trazer.

Segundo a MetSul, além dos ventos, o país também pode enfrentar ondas de tempestades e temporais severos em algumas regiões. O sul do Rio Grande do Sul pode ser atingido por chuvas mais fortes, enquanto o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil pode ter temporais isolados e pancadas de chuva na quinta-feira (24).

O ciclone vai embora rápido, mas seu fim cria um sistema de ventos intensos e com rajadas. Na quinta-feira (24), o sudoeste do Mato Grosso e grande parte do estado do Mato Grosso do Sul estão sujeitos a ventos de até 50km/h. O mesmo pode acontecer na área leste e oeste de São Paulo.

Na região sul, os ventos serão intensos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ser impactados por rajadas acima de 60km/h - podendo chegar a 80km/h em alguns locais.

Ventos mais fortes devem ser esperados na manhã de sexta-feira (25). As rajadas podem chegar a 90km/h no estado de São Paulo, princialmente nas regiões sul e leste. Na Serra do Mar, a força dos ventos pode chegar 100km/h.