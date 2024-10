Uma pessoa morre e 10 são internadas após infecções por E. coli ligadas a sanduíche do McDonald's

Dez pessoas foram hospitalizadas e uma pessoa idosa do Estado norte-americano do Colorado morreu após infecções por E. coli ligadas ao hambúrguer Quarterão, do McDonald's, em 10 Estados dos EUA, informou nesta terça-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

As ações do McDonald's caíam cerca de 6% no pós-mercado norte-americano.

Todos os pacientes identificados disseram ter comido no McDonald's antes de ficarem doentes, e a maioria mencionou especificamente ter comido o Quarterão, segundo o CDC.

O ingrediente específico ligado à infecção ainda não foi identificado, mas investigadores estão concentrados nas cebolas frescas fatiadas e nos hambúrgueres de carne bovina, disse o CDC.

Quarenta e nove pessoas de 10 Estados adoeceram com a mesma cepa de E. coli, disse o CDC. A maioria das pessoas doentes é do Colorado ou Nebraska.

"As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar relacionado às cebolas fatiadas usadas no Quarteirão e adquiridas de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição", disse o diretor de cadeia de suprimentos do McDonald's na América do Norte, Cesar Piña, em um comunicado.

O McDonald's removeu proativamente as cebolas fatiadas e os hambúrgueres de carne usados nos hambúrgueres Quarteirão das lojas nos Estados afetados enquanto a investigação continua, informou a empresa ao CDC.

A empresa está removendo temporariamente o Quarteirão dos restaurantes na área afetada, incluindo Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, acrescentou o McDonald's, informando ainda que estava trabalhando com fornecedores para repor o estoque na próxima semana.

Os sintomas da E. coli incluem cólicas abdominais severas, diarreia e vômito.

Em 2015, a cadeia de burritos Chipotle enfrentou uma queda nas vendas e teve sua reputação ser afetada após surtos de E. coli em vários Estados dos EUA.