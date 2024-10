3M aumenta previsão de lucro com melhora da demanda e revisa portfólio

Por Kannaki Deka

(Reuters) - A 3M Co elevou sua previsão de lucro para o ano nesta terça-feira, depois que a forte demanda por materiais para telhados, adesivos industriais e equipamentos eletrônicos ajudou a gigante da manufatura dos Estados Unidos a superar as estimativas de lucro trimestral.

A 3M também anunciou revisão de seu portfólio e que havia iniciado um processo de venda de "algumas pequenas empresas".

O presidente-executivo da companhia, Bill Brown, que substituiu Mike Roman em maio, disse em julho que se concentraria no desenvolvimento de novos produtos, que ficou defasado à medida que a empresa transferiu gastos para mitigar responsabilidades legais e reduzir os custos da cadeia de suprimentos.

A empresa sediada em Saint Paul, Minnesota, apresentou resultados otimistas nos últimos trimestres, depois de sofrer no ano passado com a queda na demanda dos consumidores devido à alta inflação e ao fraco mercado chinês.

Em resposta, a 3M iniciou milhares de cortes de pessoal e cindiu seu negócio de saúde em uma empresa de capital aberto, para mitigar o impacto da desaceleração da demanda. Os investidores reagiram, fazendo com que as ações da 3M subissem 47,5% este ano.

A 3M disse nesta terça-feira que dois de seus três principais negócios registraram aumentos orgânicos nas vendas, enquanto seu negócio de consumo sofreu com a fraca demanda em áreas como embalagens e cuidados com o lar e automóveis.

A empresa ainda enfrenta processos judiciais relacionados a reclamações de poluição da água ligadas a substâncias per e polifluoroalquil, também conhecidas como "produtos químicos eternos".

"Embora a história da 3M tenha ganhado um novo impulso positivo com a mudança de liderança, ainda acreditamos que o custo final dos passivos da PFAS continua sendo um risco considerável para o fluxo de caixa e a avaliação implícita", disse Deane Dray, analista da RBC Capital Markets.

A 3M prevê que seu lucro ajustado para o ano inteiro fique entre 7,20 e 7,30 dólares por ação, em comparação com sua previsão anterior de 7,00 a 7,30 dólares por ação.

O lucro ajustado da 3M no terceiro trimestre, de 1,98 dólar por ação, superou as expectativas de 1,90 dólar, enquanto as vendas de 6,07 bilhões de dólares ficaram ligeiramente acima das expectativas.

(Reportagem de Kannaki Deka em Bengaluru)