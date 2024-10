Vaticano apresentará nova encíclica do Papa em 24 de outubro

VATICANO, 21 OUT (ANSA) - O papa Francisco publicará em breve uma nova encíclica, documento no qual o pontífice aborda temas relevantes para a doutrina católica, desta vez dedicada ao "amor humano e divino do coração de Jesus Cristo".

Segundo o Vaticano, será realizada uma coletiva de imprensa no próximo dia 24 de outubro para apresentar o texto "Dilexit nos" ("Nós amamos", em tradução livre), com as presenças do arcebispo de Chieti-Vasto, na Itália, Bruno Forte, e da responsável-geral das Discípulas do Evangelho, Antonella Fraccaro.

Em junho passado, ao anunciar que preparava o documento, o Papa disse que o objetivo era se dirigir a "um mundo que parece ter perdido o coração".

Essa será a quarta encíclica do pontificado de Francisco e a terceira escrita inteiramente por Jorge Bergoglio.

A primeira, publicada em junho de 2013 e iniciada por Bento XVI, se chama "Lumen fidei" ("Luz da Vida") e é dedicada ao tema da fé.

Em maio de 2015, o pontífice divulgou a "Laudato si'" ("Louvado seja"), primeira encíclica na história da Igreja Católica dedicada ao meio ambiente. Já em outubro de 2020, o Papa publicou a "Fratelli tutti" ("Todos irmãos"), que é centrada na fraternidade e tem forte teor social. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.