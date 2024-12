Francês deixa €10 milhões de herança à cidade que não conhecia apenas porque tinham o mesmo nome

Um homem deixou € 10 milhões (cerca de R$ 62 milhões) para uma pequena cidade do departamento de Eure, no noroeste da França, onde nunca tinha posto os pés, apenas porque o nome da localidade era igual a seu sobrenome.

A doação, um presente de Natal bastante inesperado para Thiberville, cidade de 1.773 habitantes a 185 km a noroeste de Paris, representa cinco vezes o orçamento anual do município.

O prefeito da cidade, Guy Paris, relatou à rádio France Bleu Normandie, que o doador nunca visitou Thiberville. "Foi porque o seu nome era Roger Thiberville que ele quis legar sua fortuna à cidade de Thiberville", explica. "Uma surpresa muito grande e também uma alegria muito grande", reconhece.

Parte da herança de Roger Thiberville foi deixada a seu contador e o restante à cidade. "Ele era uma pessoa que vivia muito humildemente em Paris e também possuía quatro apartamentos no 15º distrito" da capital, diz o prefeito.

Roger Thiberville será homenageado no cemitério municipal, onde suas cinzas serão depositadas, com uma lápide em seu nome, de acordo com a vontade do doador, que morreu em 23 de agosto de 2024.

Projetos

Para melhor administrar o novo orçamento, foi realizada uma reunião com o subprefeito do município vizinho, Bernay, e com o diretor de finanças públicas do departamento de Eure.

A prefeitura ainda não sabe como usará esse dinheiro, mas o prefeito afirma "ter projetos". Um jardim público com parque infantil, uma área de jogos coberta com painéis fotovoltaicos, a renovação energética da escola primária, um espaço para serviços públicos e um campo de futebol sintético, estão nos planos.

Os moradores da cidade querem que "o dinheiro seja bem utilizado" e falam em ações a favor dos jovens ou dos idosos. Mas alguns exigiram que o prefeito aumente os salários dos funcionários públicos.