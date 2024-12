SC: 5 estrangeiros são presos após PF achar 1 tonelada de cocaína em navio

Cinco estrangeiros foram presos, nesta quinta-feira (12), após a Polícia Federal encontrar uma tonelada de cocaína em um navio atracado em Itapoá (SC).

O que aconteceu

O navio, de bandeira da Libéria, tinha como destino Marrocos, segundo a corporação. A operação foi resultado de ações de patrulhamento marítimo, realizadas pela PF.

A apreensão foi realizada após a identificação de uma movimentação suspeita de uma segunda embarcação, que estava transferindo volumes para o interior do navio, levantando suspeitas de atividades ilícitas. As suspeitas foram confirmadas por imagens do terminal portuário, que capturaram parte dessa movimentação.

Dois dias para encontrar a droga. As equipes da Polícia Federal demoraram para completar a fiscalização a bordo do navio devido ao tamanho da embarcação, até que a droga fosse encontrada.

Cinco indivíduos, das Filipinas e de Montenegro, foram presos em flagrante. Os estrangeiros detidos foram conduzidos à Delegacia de Joinville, onde estão sendo autuados pelo crime de tráfico de drogas.