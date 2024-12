Governo fará mais 15 leilões de concessão de rodovias em 2025, diz ministro dos Transportes

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse na tarde desta quinta-feira, 12, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer mais 15 leilões de concessão de rodovias em 2025, incluindo mais dois lotes do Paraná.

Até agora, já foram oito leilões de rodovias na gestão de Lula, contando os dois que estão sendo feitos na tarde desta quinta na B3, de rodovias do Paraná e Goiás.

O número de leilões já feitos, ressaltou Renan, é maior do que os leilões feitos no governo anterior, de Jair Bolsonaro.

"É o maior pipeline do mundo", disse o ministro, citando que nem países europeus têm esse número de leilões.

O modelo de concessões desenvolvido por técnicos do governo, ressaltou, conseguiu aumentar a concorrência e baixar em até 70% do preço do pedágio no caso do Paraná. No Estado, no passado, a média de preços era de R$ 25,00 para cada 100 km. Agora será R$ 10 por 100 km, segundo o ministro.

"Este leilão de hoje é exitoso para o Estado do Paraná, para o Brasil, como modelo, e para a população", disse ele a jornalistas, citando que a CCR está depositando R$ 1 bilhão para garantir a execução de obras.

A ideia de Lula, disse Renan, é conseguir descontos maiores nos pedágios, tornando o descolamento nas rodovias mais baratos para a população. "Vence a menor tarifa", disse o ministro, citando que em São Paulo, ao contrário, vence o valor da maior outorga.