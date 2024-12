Moda: Matthieu Blazy é confirmado à frente da Chanel com desafio de virar a página da era Lagerfeld

A marca de luxo Chanel confirmou nesta quinta-feira (12) a nomeação do estilista franco-belga Matthieu Blazy como seu novo diretor artístico. O cargo, um dos mais cobiçados da indústria da moda e que durante décadas foi ocupado por Karl Lagerfeld, estava vago há vários meses. O novo piloto da maison atuava até então à frente da grife italiana Bottega Veneta.

Silvano Mendes, da RFI em Paris

Depois de muito suspense, a marca de luxo francesa finalmente confirmou a contratação de seu novo diretor artístico. "Em sua nova função, Matthieu Blazy será responsável pelas coleções de alta costura, prêt-à-porter e acessórios", informou a Chanel em um comunicado, confirmando rumores que circulavam há meses.

Todos queriam saber quem ficaria no lugar ocupado até junho por Virginie Viard, que substituiu Lagerfeld após sua morte, em 2019. Desde a saída de Viard, os estúdios da Chanel estavam atuando com designers interinos e apresentaram a coleção Primavera-Verão 2024-2025 na Paris Fashion Week em outubro.

A marca Bottega Veneta havia anunciado a saída de Matthieu Blazy alguns minutos antes em um comunicado à imprensa. Ele será substituído pela designer britânica Louise Trotter - que passou pela Lacoste e pela Carven.

Blazy, 40 anos, terá que dar um novo impulso à Chanel, cuja primeira butique foi aberta por Gabrielle Chanel em 1912, com o desafio de respeitar a dupla herança da maison: a mitologia de Coco Chanel e o legado de Lagerfeld, que pilotou a marca durante mais de 35 anos.

Blazy ficou conhecido durante sua atuação, com sucesso, ao assumir a direção artística da Bottega Veneta em 2020, depois de ter trabalhado na maison Margiela, na Celine e na Calvin Klein.

"Matthieu encarna uma nova geração com uma humildade sincera em sua abordagem da marca, da criação no sentido mais amplo, e um enorme respeito e paixão pelo produto", disse Bruno Pavlovsky, presidente de atividades de moda da Chanel ao jornal francês Le Figaro, que deu a notícia com exclusividade.

"Estou muito feliz e honrado por me juntar à maravilhosa maison Chanel. Estou ansioso para conhecer todas as equipes e escrever este novo capítulo juntos", disse o novo diretor artístico, que ficará baseado em Paris, na emblemática rue Cambon.

Alain Wertheimer, presidente do grupo, e Leena Nair, CEO global da Chanel, também comentaram a nomeação: "Matthieu Blazy é um dos designers mais talentosos de sua geração. Sua visão e talento reforçarão a energia da marca e nossa posição como líder de luxo. Sob a liderança de Bruno Pavlovsky, estamos confiantes de que Matthieu Blazy continuará a moldar o futuro e a escrever uma nova página na criação da Chanel".

Gigante do luxo

A maison Chanel é um dos principais nomes do mundo do luxo, com a particularidade de não fazer parte de nenhum grande grupo. A marca registrou um faturamento de quase US$ 20 bilhões em 2023 e mantém seu prestígio há décadas. O que ajudou a alimentar os rumores sobre a escolha do novo diretor artístico. Desde que Virginie Viard deixou o cargo, nomes como Marc Jacobs, John Galliano, Hedi Slimane ou Simon Porte Jacquemus chegaram a ser cogitados.

Discreto, Blazy segue uma pegada mais minimalista, na linha quiet luxury adotada por muitas marcas do setor nas últimas temporadas, mas também é adepto de cores alegres que pontuavam e iluminavam alguns looks de suas coleções à frente da Bottega Veneta. Ainda é cedo para dizer que sua nomeação vai representar uma verdadeira guinada na Chanel. A mudança de estilo em uma marca tão emblemática é sempre algo arriscado. Talvez por essa razão Virginie Viard ficou durante algumas temporadas seguindo os passos de Lagerfeld, seu mentor, de quem foi braço direito durante décadas. O primeiro desfile de Blazy deve ser apresentado apenas em outubro de 2025.

(Com agências)