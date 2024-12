Janja não postou foto de Lula com cabeça enfaixada; imagem foi feita por IA

Imagem: Arte/UOL sobre reprodução do Instagram

Do UOL, no Rio

É falsa imagem que circula nas redes sociais que mostra o presidente Lula (PT) com a cabeça enfaixada em um leito de hospital.

Publicações compartilham o conteúdo, que foi gerado por inteligência artificial, atribuindo a publicação à primeira-dama, Janja da Silva. Isso é falso.

O que diz o post

Publicações nas redes sociais compartilham uma imagem como se fosse uma notícia com o seguinte título "URGENTE! Janja tira foto de Lula para mostrar que ele está vivo!". O conteúdo tem data do dia 10 de dezembro de 2024 e é acompanhado por uma imagem que mostra o presidente com a cabeça enfaixada.

Algumas publicações identificam que a foto foi gerada por Inteligência Artificial e acusam a primeira-dama, Janja da Silva, de ter publicado a imagem falsa nas redes sociais.

Por que é falso

A imagem foi gerada por IA. A suposta foto de Lula com a cabeça enfaixada exibe no canto inferior direito a marca d'água da Grok, a inteligência artificial do X.

Janja não publicou a imagem em suas redes sociais. Em uma busca pelas redes da primeira-dama é possível verificar que o conteúdo não consta nas redes dela (aqui, aqui e aqui). Além disso, se a primeira-dama tivesse publicado o conteúdo, e mesmo que tivesse apagado em seguida -uma imagem sobre o quadro de saúde do presidente como esta— o fato teria sido noticiado pela imprensa profissional, o que não ocorreu.

Os boletins médicos de Lula estão sendo divulgados em sua página oficinal. Os médicos que cuidam do presidente também estão prestando esclarecimentos em entrevistas coletivas de imprensa. Nenhuma foto do presidente hospitalizado foi tornada pública até o momento à tarde desta quinta-feira (12).

Médico disse que segundo procedimento foi um sucesso e Lula deve ter alta na semana que vem. O cardiologista Roberto Kalil afirmou em entrevista nesta quinta-feira que a embolização de artéria meníngea média a que o presidente foi submetido foi bem-sucedida. O procedimento serve para bloquear o fluxo de sangue no cérebro e evitar futuros sangramentos. Segundo a equipe médica, Lula está neurologicamente perfeito e conversando.

O presidente teve uma hemorragia no cérebro. Na última terça-feira (10), Lula foi submetido a uma cirurgia de trepanação às pressas. O procedimento consiste em uma pequena perfuração no crânio onde é inserido um dreno. De acordo com a equipe médica do presidente, ele não tem sequelas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news