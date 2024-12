Consórcio Rota Verde leva concessão da Rota Verde com desconto de 18,07%

O consórcio Rota Verde, formado pela Aviva e pela Tecpav Tecnologia e Pavimentação, arrematou a concessão da Rota Verde, conjunto de rodovias goianas, oferecendo desconto de 18,07% na tarifa do pedágio, em novo leilão disputado na sede da B3, no centro de São Paulo. Só no viva voz, foram 28 lances.

Foi o segundo leilão de concessão de rodovia do dia, após o leilão do lote 3 de rodovias do Paraná, que foi bastante disputado, vencido pela CCR, em um auditório lotado da B3. Os dois foram decididos no viva voz.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não veio ao leilão, um dia depois de ser declarado inelegível por abuso de poder no Estado.

Quatro consórcios disputaram as rodovias de Goiás. A primeira proposta apresentada na abertura dos envelopes foi a do Consócio Infraestrutura GO, formado pelo Grupo EPR e pela gestora Perfin, que ofereceu desconto de 0,90%.

Na segunda proposta, o Consórcio Rota Verde ofereceu desconto de 15,27%.

Na terceira proposta, o BTG Pactual propôs desconto de 13,50%. O consórcio Rota Cerrado, que tem XP, CLD Construtora, Construtora Caipó, FBS Construção Civil, Jofege Pavimentação e a Conter Construções, fez a quarta proposta, com desconto de 10,88%.

A Rota Verde abrange o contorno de Goiânia até a interligação com a BR-153/GO, se estende pela BR-060 até Rio Verde e, de lá, pela BR-452, até Itumbiara. O trajeto é considerado essencial para o escoamento de produtos agrícolas e de bens manufaturados.

As obras de melhoria incluem 31,12 km de duplicações e 112 km de faixas adicionais. Ainda estão previstas a instalação de um Ponto de Parada e Descanso (PPD), 14 passarelas de pedestres, 36 pontos de ônibus e 11 passagens de fauna.

Ao todo, considerando a Rota Verde e o Lote 3 de rodovias do Paraná, ambos projetos arrematados nesta quinta-feira, 12, o governo federal realizou sete leilões de concessões rodoviárias. Há um oitavo marcado para este ano: o Lote 6 de rodovias do Paraná, que deve ser disputado no dia 19 e já teria quatro interessados.