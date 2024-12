É falso que Felipe Neto comparou preços entre as gestões Bolsonaro e Lula

Do UOL, no Rio

É falsa a imagem de uma publicação atribuída ao influenciador Felipe Neto em que ele supostamente cita preços de produtos e a cotação do dólar no final de 2022 para comparar o governo Jair Bolsonaro (PL) com o futuro mandato de Lula (PT).

O que diz o post

Uma imagem que simula a captura de tela de um post no perfil de Felipe Neto com data de 3 de dezembro de 2022 é compartilhada com comentários que sugerem que seria real.

No conteúdo enganoso, o influenciador teria listado os valores de itens como gasolina, óleo de cozinha, picanha e arroz, e a cotação do dólar no final daquele ano, para comparar o governo Bolsonaro com o futuro mandato de Lula e dizer que as pessoas eram mais pobres durante a gestão do ex-presidente.

Por que é falso

Não há registro do post no perfil de Felipe Neto no X. Em uma busca avançada na plataforma pelos termos "Bolsonaro" e "mercado" em publicações da conta do influenciador entre os dias 1 e 5 de dezembro de 2022, não é possível encontrar post correspondente ao conteúdo verificado (confira aqui e aqui). A imagem falsa usa como data o dia 3 de dezembro de 2022.

Também não há registro de captura de tela no WayBack Machine. Em uma busca no site, que registra captura de telas de páginas e sites arquivados, também não aparece nenhuma publicação como a verificada em registro dos posts do perfil de Felipe Neto no X no dia 3 de dezembro de 2022 (aqui).

O influenciador negou que o post seja verdadeiro. Em suas redes sociais, Felipe Neto escreveu: "eu nunca fiz essa postagem. É completamente fabricada pela extrema direita".

Viralização. Um vídeo com o conteúdo enganoso registrava mais de 3.000 curtidas no Instagram.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

