Após fechamento de canal de televisão estatal, futuro da liberdade de imprensa na Síria é incerto

Durante a ditadura do presidente Bashar al-Assad, a televisão estatal era um dos símbolos da falta de liberdade na Síria e funcionava como órgão de propaganda do governo. O fechamento do canal pelos rebeldes e a promessa de reabertura levantam questões sobre o futuro da liberdade de imprensa no país.

Murielle Paradon e Boris Vichith, enviados especiais a Damasco

Nas instalações da televisão estatal, retratos de Bashar al-Assad foram arrancados das paredes e jogados no chão. No estúdio principal, as câmeras permaneceram, mas a cadeira do apresentador está vazia. Por enquanto, tudo está parado.

"Este é o principal estúdio de notícias televisivas do presidente deposto Bashar al-Assad. É aqui que os jornais são gravados. Em todos os lugares havia emblemas e bandeiras do regime. Agora existem bandeiras da revolução", diz o técnico de audiovisual Bashar Zyad.

A televisão estatal era um órgão de propaganda do regime deposto. Mohamed as-Sayed trabalhou no local durante 25 anos como encarregado de relações com o palácio presidencial. Ele espera que o sistema mude com os rebeldes.

"Antes, não tínhamos o direito de divulgar nenhuma informação sem receber a aprovação prévia da presidência de Bashar al-Assad", explica Mohamed as-Sayed. "Tudo passava pelo meu escritório. Se houvesse algo realmente urgente, era transmitido diretamente do palácio presidencial", relata.

Ahed Sleibi é um jovem jornalista que cresceu com a revolução. Ele conheceu os novos diretores da futura televisão. "Espero que tenhamos uma imprensa verdadeiramente livre. Não lutamos durante 14 anos para passar de uma propaganda para outra", diz. "Devemos ser livres para criticar o presidente e os que estão no poder e manter o pluralismo político e midiático", diz esperançoso.

Estado de direito

O novo governo da Síria prometeu na quinta-feira (12) estabelecer um "estado de direito", depois de mais de meio século de poder do clã Assad.

As autoridades "congelarão a Constituição e o Parlamento" e "será formada uma comissão jurídica e de direitos humanos para examinar a Constituição e depois fazer alterações", disse o porta-voz Obaida Arnaout.

Mas ainda é cedo para saber como será o futuro do país. O governo de Bashar al-Assad foi derrubado ao final de uma ofensiva de apenas 11 dias por uma coligação rebelde dominada pelo grupo radical islâmico sunita Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Desde então, as novas autoridades em Damasco têm tentado tranquilizar a comunidade internacional sobre o tratamento dispensado às numerosas minorias na Síria.

O HTS afirma ter rompido com o jihadismo, mas continua classificado como movimento "terrorista" por vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos.

Numa entrevista ao diário italiano Corriere della Sera na quarta-feira (11), o primeiro-ministro de transição, Mohammad al-Bashir, fez um apelo aos sírios exilados para voltarem para casa para "reconstruir" o país.

Cerca de seis milhões de sírios, um quarto da população, fugiram do país desde 2011, quando a repressão aos protestos pró-democracia desencadeou uma guerra civil devastadora que deixou mais de meio milhão de mortos.

Na quinta-feira, quase 200 pessoas chegaram ao posto de fronteira turco de Cilvegözü, a 55 km de Aleppo, para entrar na Síria, segundo a polícia.

(Com AFP)