É falso que briga por assento em voo da Gol foi ação de marketing do Magalu

É falso que a mulher que viralizou após não aceitar trocar o assento em um voo da Gol tenha admitido que o caso foi uma estratégia de marketing do Magazine Luiza.

O vídeo que circula nas redes sociais tem evidências de manipulação feita por IA (inteligência artificial). Além disso, o Magalu negou o fato e informou que Jeniffer Castro participou de uma ação de marketing apenas após o caso vir à tona.

O que diz o post

Vídeo compartilhado traz montagem com imagens da mulher filmada por negar trocar de lugar em avião. À direita, são exibidas as imagens que viralizaram dela no avião.

À esquerda, ela aparece falando: "Vocês acreditam em tudo, né gente? Pois, saibam que tudo isso foi marketing. Sim, a história do avião, do assento na janela, da mãe e da criança, nada disso foi real. Foi uma ação publicitária planejada pela equipe da Magazine Luiza. Eu fui contratada como parte de uma campanha de fim de ano. E a ideia era criar uma situação que gerasse debates intensos, engajamento e reflexão. Eles colocaram atores disfarçados de passageiros, incluindo a mãe e a filha."

No post também está escrito: "Polêmica do assento do avião era estratégia de marketing". Abaixo dele pode-se ler: "Brincaram com os meus sentimentos".

Por que é falso

Imagens foram manipuladas por IA. A ferramenta TrueMedia apontou evidências de manipulação por inteligência artificial (aqui e abaixo). A imagem mostra indicadores de possível manipulação digital, segundo a ferramenta, pois as características faciais parecem ser ligeiramente artificiais ou suaves, o que é uma característica comum de imagens geradas ou manipuladas por IA.

Vídeo desinformativo usa imagens de ação real. Comparando o vídeo da ação original do Magalu e do post desinformativo, percebe-se que no primeiro os detalhes da blusa são mais perceptíveis e a mesa é enquadrada.

Ferramenta identifica manipulação de imagem Imagem: Reprodução

Magalu nega que caso do avião seja ação de marketing. Procurada, a rede varejista declarou que "a empresa contratou a Jeniffer Castro para uma ação pontual após a repercussão da gravação que viralizou". Essa ação de marketing foi noticiada pela imprensa (aqui e aqui). O merchan foi postado nas redes sociais da passageira e do Magalu (aqui e abaixo). Nele, Jeniffer comenta o caso e, em tom de brincadeira, indica produtos para distrair crianças no voo. Em nenhum momento, ela diz que a polêmica foi uma ação de marketing planejada pela empresa.

Briga por assento em avião viralizou nas redes sociais. A bancária Jeniffer Castro foi filmada por uma passageira revoltada por ela não ceder o assento na janela do avião a uma criança. Acusada de não ter "empatia", a jovem aparece usando fones de ouvido e ignorando as reclamações (aqui). O caso teve grande repercussão, e Jeniffer disse "não estar bem" desde o episódio por conta dos ataques que sofreu (aqui). A advogada Eluciana Iris Almeida Cardoso, que gravou a situação, afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular, da RecordTV, estar arrependida por ter filmado a cena (aqui).

Viralização: Nesta quinta-feira (12), o vídeo desinformativo tinha mais de 78 curtidas e mais de 3.500 comentários.

A postagem também foi verificada por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news