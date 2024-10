Lula posta 1ª foto após acidente doméstico e se reúne com ministros

O presidente Lula (PT) deve passar o dia de repouso no Palácio da Alvorada, após sofrer uma queda no banheiro e bater a cabeça no último sábado (19).

O que aconteceu

Lula está bem e deve ficar no Alvorada nesta segunda-feira. Ele se encontrou com o assessor Celso Amorim e o ministro Alexandre Padilha. Ele postou nas redes sociais que conversaram "sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias".

Padilha disse que Lula está "sem dor" e "muito ativo". Após a reunião com Lula, o ministro afirmou que está mantendo contato direto com o chanceler, Mauro Vieira, passando orientações. Segundo ele, que relatou ter acompanhado o caso com a equipe médica desde que aconteceu o acidente doméstico, "em nenhum momento Lula teve perda de consciência". "Ele mesmo buscou o atendimento naquele momento."

Há uma preocupação do Planalto em manter a imagem saudável do presidente. Logo após a divulgação do boletim, começaram questionamentos de opositores e usuários nas redes sociais sobre a idade de Lula, que completa 79 anos no final deste mês.

Visita de ministros. Mais cedo, ele havia se reunido com chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, e o chefe do gabinete adjunto de agenda, Oswaldo Malatesta. Também se encontra com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Está prevista a realização de mais exames nesta semana, para acompanhamento do quadro, mas não hoje. Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente teve uma pequena hemorragia cerebral e é preciso avaliar o possível surgimento de novos sangramentos.

"É um quadro em que exames deverão ser repetidos durante a semana", disse o médico. Segundo Kalil, o presidente pode ter atividades normais, mas ficará em observação pelos próximos dias. "Qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes", declarou, em entrevista à GloboNews neste domingo.

Presidente foi internado no hospital Sírio-Libanês de Brasília após o acidente doméstico e teve alta. Ele levou pontos e foi liberado no mesmo dia, mas voltou à unidade para novos exames no domingo (20).

Viagem à Rússia foi cancelada. Lula iria para a Rússia nesta semana para participar da cúpula dos Brics. A viagem foi cancelada por recomendação médica para evitar voos longos.

Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro @padilhando. Conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias.



@ricardostuckert pic.twitter.com/b1I4vtWiH3 -- Lula (@LulaOficial) October 21, 2024

O ferimento na base da cabeça

Boletim médico informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital". A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Ao se falar da parte cerebral, é uma área crucial para a visão, explica o neurocirurgião Jamil Farhat Neto. "É onde está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto nessa região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça", ele diz.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Guilherme Torezani, neurologista do Hospital Icaraí, acrescenta que, nesses casos, a lesão é provocada por um objeto não afiado. "Ocorre, por exemplo, se você bate a cabeça na quina de uma mesa ou no meio-fio", exemplifica.

Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos. Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.