Ibovespa fecha em queda com Petrobras, mas Embraer atenua perda

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio discreto nesta segunda-feira, pressionado pela queda de Petrobras, enquanto Embraer avançou mais de 4% após dados sobre entregas no terceiro trimestre e Hypera teve um dia volátil, com o noticiário incluindo oferta da EMS para criar maior laboratório farmacêutico do Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,12%, a 130.340,73 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 130.156,63 pontos na mínima e 131.123,53 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava 16,3 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)