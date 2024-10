Boulos diz que conversou com eleitor que achava que ele fabricava cocaína

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta segunda-feira (21), durante sabatina UOL e Folha, que conversou com um eleitor que achava que ele fabricava cocaína.

O que aconteceu

Boulos afirmou que conversou com o homem para a gravação de programa que vai ao ar nas redes sociais dele. Segundo o candidato, a equipe dele fez entrevistas nas ruas com pedestres para encontrar eleitores que não vão votar nele. Quando eles encontravam alguém com esse perfil, o time de Boulos perguntava por que a pessoa não gostava do deputado. Boulos disse que o eleitor afirmou que era porque o candidato "fabricava cocaína".

Eleitor que acreditava em fake news era um pintor que mora em Guaianases, zona leste de São Paulo. "Perguntaram: 'Mas ele [Boulos] usa cocaína?' Sabe o que o cara falou? 'Não. Ele fabrica cocaína.'", disse o candidato do PSOL. "Aí perguntaram se ele tinha coragem de falar na minha cara e ele respondeu que 'sim'", acrescentou Boulos.

Aí eu fui lá. Eu falei: 'cara, de onde você tirou isso? Eu sou professor, eu sou pai. E eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas houve um laudo falso que a polícia já desmentiu. Eu fiz exame de toxicológico.' Eu falei: 'fabricar?'. E ele respondeu: 'Eu recebi no zap'. Eu não sei se esse autorizou direito de imagem. Se autorizou, vocês vão ver esse vídeo amanhã na minha rede social. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, em sabatina UOL e Folha

Pablo Marçal (PRTB) publicou nas redes sociais um laudo falso que associou Boulos ao uso de drogas. A publicação ocorreu nas vésperas do primeiro turno. O documento estava assinado por um médico que já morreu e tinha informações pessoais erradas do deputado.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, também foi convidado a participar de sabatina, mas recusou. Na semana passada, o candidato do MDB também cancelou, de última hora, a participação em um debate entre ele e Boulos organizado pelo pool formado por UOL, Folha e RedeTV!.

