PSOL pedirá a governo extinção do grupo de elite do Exército Kids Pretos

Parlamentares do PSOL vão pedir ao governo a extinção dos Kids Pretos, um grupo da elite militar que faz parte do Comando de Operações Especiais (Copesp) do Exército Brasileiro e que atua em missões sigilosas e de alto risco. A informação foi divulgada pela CNN e confirmada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com a assessoria da bancada do partido na Câmara.

A alcunha Kids Pretos para essa elite militar se dá porque o grupo usa gorros pretos nas operações especiais.

A iniciativa do pedido é do deputado Chico Alencar. A ideia é enviar um ofício ao Ministério da Defesa na segunda-feira, 16. Junto, o PSOL também planeja protocolar um requerimento para obter detalhes sobre as atividades dos batalhões especiais da Força Armada. Os textos estão sendo redigidos neste final de semana.

Segundo a Polícia Federal, integrantes do Kids Pretos teriam sido designados a matar por envenenamento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice, Geraldo Alckmin, e a armar artefatos explosivos para tirar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Mais cedo, ex-ministro de Jair Bolsonaro e general da reserva Walter Braga Netto foi preso preventivamente pela PF.

Contra ele, pesa a acusação de articulação do plano que culminaria em um golpe de Estado, depois que Bolsonaro perdeu a eleição presidencial para Lula, em novembro de 2022.

Para a Procuradoria-Geral da União (PGR), a detenção de Braga Neto evitaria interferências na investigação.

O PSOL já havia enviado ao STF no mês passado pedidos de prisão preventiva de Bolsonaro e de Braga Netto.

Os membros da Copesp foram alvos da Operação Contragolpe, também deflagrada pela PF há quase um mês. A ação foi autorizada por Alexandre de Moraes. Alguns membros do Kids Pretos já foram presos, como Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo.