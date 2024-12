ICMBio, Aeronáutica e outros órgãos: concursos públicos têm 33 mil vagas

Concursos públicos que estão com inscrições abertas oferecem 33.017 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 36,9 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 13.671 vagas. Elas são oferecidas pela Prefeitura de Sinop (MT).

O salário mais alto é de R$ 36,9 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Rede Sarah.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

Rede Sarah - Vagas: 27 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 14.700,93 até R$ 36.914,91 / Inscrições: até 26/12 / Mais informações aqui

TJ-SE (Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.052,96 / Inscrições: de 16/12 até 16/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jaíba (MG) - Vagas: 282 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.505,57 até R$ 18.695,30 / Inscrições: até 9/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Andradina (SP) - Vagas: 54 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.371,23 até R$ 18.509,89 / Inscrições: até 27/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Caieiras (SP) - Vagas: 188 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.688,87 até R$ 18.333,25 / Inscrições: até 26/12 / Mais informações aqui

CGM-SP (Controladoria Geral do Município de São Paulo) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 16.413,63 / Inscrições: até 16/1 / Mais informações aqui

TRT-15-SP (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - São Paulo) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69 / Inscrições: até 20/1 / Mais informações aqui

MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi), em Belém (PA) - Vagas: 29 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.019,13 até R$ 14.274,86 / Inscrições: até 10/1 / Mais informações aqui

Insa (Instituto Nacional do Semiárido)/PB - Vagas: 19 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.152 até R$ 14.274,53 / Inscrições: até 26/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Caraíbas (BA) - Vagas: 443 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 13,5 mil / Inscrições: até 19/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ilha Solteira (SP) - Vagas: 17 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.050,06 até R$ 13.464,16 / Inscrições: até 19/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: até 24/12 / Mais informações aqui

DAE-Jundiaí (DAE S/A Água e Esgoto de Jundiaí)/SP - Vagas: 7 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.535,41 até R$ 13.321,92 / Inscrições: até 19/12 / Mais informações aqui

ANM (Agência Nacional de Mineração) - Vagas: 220 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.527,94 até R$ 12.828,38 / Inscrições: até 17/12 / Mais informações aqui

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) - Vagas: 1.027 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.186,19 até R$ 12.814,61 / Inscrições: de 16/12 até 7/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Carmelo (MG) - Vagas: 247 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412,40 até R$ 12.735,07 / Inscrições: de 10/2 até 14/3 / Mais informações aqui

Câmara de Bebedouro (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.924,58 até R$ 12.032,64 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itapevi (SP) - Vagas: 217 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.503,50 até R$ 11.915,18 / Inscrições: até 9/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) - Vagas: 67 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.048,66 até R$ 11.747,78 / Inscrições: de 7/4 até 16/4 / Mais informações aqui

Câmara de Nova Europa (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.613,71 / Inscrições: até 20/12 / Mais informações aqui

Unesp (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") - Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.843,57 até R$ 11.243,46 / Inscrições: até 18/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campinas (SP) - Vagas: 180 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.837,70 até R$ 10.834,96 / Inscrições: até 14/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Taubaté (SP) - Vagas: 77 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.800,44 até R$ 10.653,91 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) - Vagas: 43 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.046,99 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 17/1 / Mais informações aqui

Ufla (Universidade Federal de Lavras)/MG - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.481,64 / Inscrições: até 3/1 / Mais informações aqui

UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)/RS - Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.924,53 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 31/12 / Mais informações aqui

UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.481,64 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

Fundação de Saúde de Dourados (MS) - Vagas: 425 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.454,40 até R$ 10.320 / Inscrições: até 19/12 / Mais informações aqui

Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) - Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.217,69 até R$ 10.212,85 / Inscrições: até 29/12 / Mais informações aqui

IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha)/RS - Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 22/1 / Mais informações aqui

Banpará (Banco do Estado do Pará) - Vagas: 37 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.851,57 até R$ 10.136,29 / Inscrições: até 16/1 / Mais informações aqui

Fozprev (Autarquia de Previdência do Município de Foz do Iguaçu)/PR - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.010,60 até R$ 9.665,10 / Inscrições: até 19/12 / Mais informações aqui

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) - Vagas: 350 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.817,72 / Inscrições: de 16/12 até 3/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Paulo - Vagas: 52 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.655,08 / Inscrições: até 16/1 / Mais informações aqui

BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) - Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.571,25 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

Funpresp-Exe (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo)/DF - Vagas: 571 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 9.488 / Inscrições: até 26/12 / Mais informações aqui

Paranaprevidência - Vagas: 18 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.186,85 até R$ 9.336,34 / Inscrições: até 19/12 / Mais informações aqui

IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha)/RS - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 9.113,85 / Inscrições: até 22/1 / Mais informações aqui

Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)/DF - Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.681,70 até R$ 9.047 / Inscrições: até 7/1 / Mais informações aqui

Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia)/PE - Vagas: não definido / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54 / Inscrições: até 23/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental e superior / Salário: de R$ 1.556,49 até R$ 8.572,64 / Inscrições: até 29/12 / Mais informações aqui

Cisru (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul)/MG - Vagas: 118 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.419,22 / Inscrições: de 6/1 até 4/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cianorte (PR) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.992,80 até R$ 8.347,71 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

PBH Ativos/MG - Vagas: 10 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.490 até R$ 8.230 / Inscrições: até 10/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sinop (MT) - Vagas: 13.671 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.979,99 até R$ 8.172,54 / Inscrições: até 9/1 / Mais informações aqui

Câmara de Araraquara (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.785,97 até R$ 8.112,82 / Inscrições: até 14/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cromínia (GO) - Vagas: 164 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000 / Inscrições: de 21/12 até 21/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cariacica (ES) - Vagas: 452 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.785 até R$ 7.875 / Inscrições: de 18/12 até 20/1 / Mais informações aqui

Prodesan (Progresso e Desenvolvimento de Santos)/SP - Vagas: 23 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.249,69 até R$ 7.357,49 / Inscrições: até 9/1 / Mais informações aqui

Seap-RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 300 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.337,58 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) - Vagas: 663 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 7.045,04 / Inscrições: de 6/1 até 5/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) - Vagas: 424 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.557,83 até R$ 6.999,21 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Félix do Xingu (PA) - Vagas: 250 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.290,29 até R$ 6.870,88 / Inscrições: até 18/12 / Mais informações aqui

Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais)/DF - Vagas: 76 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.142 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 29/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jahu (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.680,88 até R$ 6.640,78 / Inscrições: até 31/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: de R$ 2.342,59 até R$ 6.549,74 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

Hemominas (Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 347 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.230,80 até R$ 6.387,13 / Inscrições: de 27/1 até 26/2 / Mais informações aqui

IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) - Vagas: 54 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 6.356,02 / Inscrições: até 8/1 / Mais informações aqui

Cress-PR (Conselho Regional de Serviço Social do Paraná) - Vagas: 70 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.944,39 até R$ 6.298,33 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

CFESS (Conselho Federal de Serviço Social)/DF - Vagas: 18 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 4.772,76 até R$ 6.286,37 / Inscrições: até 22/12 / Mais informações aqui

UEG (Universidade Estadual de Goiás) - Vagas: 36 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.104,18 / Inscrições: até 13/1 / Mais informações aqui

Sedu-ES (Secretaria da Educação do Espírito Santo) - Vagas: 1.290 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.661,13 até R$ 6.018,32 / Inscrições: de 16/12 até 21/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cedro (PE) - Vagas: 636 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 6.000 / Inscrições: até 17/12 / Mais informações aqui

PGE-CE (Procuradoria-Geral do Estado do Ceará) - Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.938,70 / Inscrições: de 20/12 até 8/1 / Mais informações aqui

UEG (Universidade Estadual de Goiás) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.907,21 / Inscrições: de 7/1 até 6/2 / Mais informações aqui

Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.667,19 até R$ 5.556,92 / Inscrições: até 18/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bertioga (SP) - Vagas: 913 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.874,97 até R$ 5.323,42 / Inscrições: até 18/12 / Mais informações aqui

Câmara de Uberaba (MG) - Vagas: 48 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.918,64 até R$ 5.263,42 / Inscrições: de 24/2 até 19/3 / Mais informações aqui

Fundação InoversaSul/SC - Vagas: 11 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.389,15 até R$ 5.122,59 / Inscrições: até 2/1 / Mais informações aqui

Fesporte (Fundação Catarinense de Esporte de Santa Catarina) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.108,86 / Inscrições: até 8/1 / Mais informações aqui

Ituprev-SP (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu)/SP - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.709,45 até R$ 5.061,59 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

Guarda Municipal de Niterói (RJ) - Vagas: 209 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.858,28 / Inscrições: até 9/1 / Mais informações aqui

PM-SP (Polícia Militar de São Paulo) - Vagas: 2.700 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.852,21 / Inscrições: até 22/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Pedro do Turvo (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.909,29 até R$ 4.823,29 / Inscrições: até 27/12 / Mais informações aqui

Cimpajeú (Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú)/PE - Vagas: 70 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.750 / Inscrições: até 9/1 / Mais informações aqui

Câmara de Passa Quatro (MG) - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.898,90 até R$ 4.580,80 / Inscrições: até 23/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Buriti de Goiás (GO) - Vagas: 352 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.580,57 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

UFPB (Universidade Federal da Paraíba) - Vagas: 116 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 17/12 / Mais informações aqui

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) - Vagas: 163 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.556,92 / Inscrições: até 26/12 / Mais informações aqui

UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados)/MS - Vagas: 61 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Carapicuíba (SP) - Vagas: 147 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.515,56 / Inscrições: até 27/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rio Real (BA) - Vagas: 661 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.430,06 / Inscrições: até 22/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) - Vagas: 20 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.400 / Inscrições: até 26/12 / Mais informações aqui

CRP-3-BA (Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região - Bahia) - Vagas: 71 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.158 até R$ 4.394 / Inscrições: até 13/1 / Mais informações aqui

CFBM (Conselho Federal de Biomedicina) - Vagas: 54 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 3.500 até R$ 4.200 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tanguá (RJ) - Vagas: 67 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.230,30 até R$ 4.055,22 / Inscrições: até 1º/1 / Mais informações aqui

CRO-MA (Conselho Regional de Odontologia do Maranhão) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 13/1 / Mais informações aqui

Aeronáutica - Vagas: 176 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: de R$ 1.199 até R$ 3.825 / Inscrições: até 2/1 / Mais informações aqui

PM-BA (Polícia Militar da Bahia) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 2.630,83 até R$ 3.507,78 / Inscrições: até 5/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Morada Nova (CE) - Vagas: 1.278 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500,78 / Inscrições: até 30/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Natal (RN) - Vagas: 710 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.315,41 / Inscrições: até 16/12 / Mais informações aqui

Bombeiros-MT (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 2.863,55 / Inscrições: até 22/12 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 800 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.303,90 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 29/1 até 13/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Panelas (PE) - Vagas: 252 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 2.200 / Inscrições: até 15/12 / Mais informações aqui

SME-Recife (Secretaria Municipal de Educação de Recife)/PE - Vagas: 400 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.904,23 / Inscrições: até 6/1 / Mais informações aqui

