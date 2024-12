Arqueólogos acreditam ter encontrado sarcófago de 'Papai Noel da vida real'

Arqueólogos acreditam ter encontrado o sarcófago de São Nicolau, que teria inspirado a lenda do Papai Noel, no sítio arqueológico de Myra, na Turquia. As informações são da agência de notícias turca Anadolu.

O que aconteceu

Sarcófago foi encontrado próximo à Igreja de São Nicolau. Embora fosse consenso no meio científico que o santo morreu na região, não se confirmação sobre onde seu corpo havia sido enterrado.

Achado é "confirmação arqueológica", diz líder da pesquisa. A Dra. Ebru Fatma Findik, professora da Universidade Hatay Mustafa Kemal acredita que o achado é uma "confirmação arqueológica significativa de fontes históricas sobre o local de sepultamento de São Nicolau".

Pesquisadores procuram inscrição que mostre quem está dentro do sarcófago. Até o momento, somente a tampa do achado foi completamente descoberta, e os arqueólogos conseguem ver parcialmente o interior. A equipe da Dra. Findik planeja realizar mais escavações nos próximos meses.

Archaeologists in Türkiye believe they have discovered the tomb of Saint Nicholas, famously known as Santa Claus pic.twitter.com/T1Wx40gp7P -- Daily Turkic (@DailyTurkic) December 6, 2024

Restos mortais de santo foram roubados há quase mil anos. Após uma derrota aos seljúcidas em 1071, o Império Bizantino perdeu o controle sobre a cidade de Myra e permitiu que ela fosse saqueada. Em 1081, navegantes italianos invadiram a Igreja de São Nicolau em Myra e levaram os principais ossos do santo a Bari, onde se fundou a Basílica de São Nicolau. Desde então, os restos se dispersaram pelo mundo; igrejas na Itália, Veneza, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda e Rússia dizem possuir ossos do santo.

Agora podemos ver a tampa do sarcófago e descobrimos uma pequena parte de seu recipiente. No futuro, iremos mais fundo e revelaremos o sarcófago completamente. É muito cedo para dizer a data do sarcófago. Seria muito mais preciso dizer essa informação quando concluirmos os estudos científicos. De acordo com nossas avaliações iniciais, sua semelhança com os tipos de sarcófagos da região é notável. Dra. Ebru Fatma Findik

Quem foi São Nicolau e como se tornou 'Papai Noel'?

Pintura de São Nicolau Imagem: Wikipedia

Bispo católico era célebre pela generosidade com crianças. Nicolau nasceu em torno do ano 275 na cidade de Patara, mas viveu a maioria da sua vida em Myra, ambas na atual Turquia. Morreu por volta do ano de 350 — pela tradição, em um 6 de dezembro, data que passou a ser comemorada pela Igreja Católica.

São Nicolau foi perseguido, preso e torturado por imperador anticristão. Sob o governo do imperador romano Diocleciano, conhecido por perseguições massivas contra cristãos, o bispo Nicolau acabou preso até 305. Naquele ano, o imperador Constantino assumiu o trono e liberou os cristãos presos.

Milagres de Nicolau teriam sido realizados em prol de crianças e inocentes. Uma de suas histórias mais famosas conta que salvou três meninas de serem forçadas à prostituição ao entregar sacos de ouro a elas por três noites para que seu pai pudesse pagar seu dote. Outra conta que ressuscitou três crianças mortas por um açougueiro, que planejava vender a carne durante uma escassez de alimentos. Por essas e outras histórias ficou conhecido como protetor de crianças.

Após ser canonizado, São Nicolau tornou-se padroeiro da Rússia e Grécia. A partir do século VI, foram erguidas várias igrejas dedicadas ao santo, mas essa tendência foi interrompida com a Reforma, quando o culto a São Nicolau desapareceu da Europa protestante, com exceção da Holanda, onde era chamado de Sinterklaas.

História se misturou com lendas nórdicas e nasceu o Papai Noel. Na Holanda, a lenda do Sinterklaas fundiu-se com antigas histórias nórdicas sobre um mago mítico que andava em um trenó puxado por renas, premiava com presentes as crianças boas e punia as que se comportavam mal. No século XVII, emigrantes holandeses levaram a tradição de Sinterklaas para os Estados Unidos, cujos habitantes adaptaram o nome para Santa Claus, mais fácil de ser pronunciado, e criaram uma nova lenda, consolidada no século XIX, sobre um velhinho alegre e bonachão que percorria o mundo em seu trenó no Natal, distribuindo presentes.