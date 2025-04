Erika Hilton diz que direita está à frente em renovação: 'Dão a alma'

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) avalia que a extrema direita está saindo na frente quando o assunto é renovação e debate nas redes sociais. "Eles são muito sagazes."

Para a parlamentar, a esquerda também perdeu espaço nas ruas enquanto a extrema direita está ocupando esse lugar. Ela acredita que é preciso estar mais perto da população para "reaquecer o coração" de quem votou em Lula em 2022. Erika quer concentrar esforços para percorrer as periferias de São Paulo ao lado da aliada Amanda Paschoal (PSOL-SP), recém eleita vereadora na capital paulista.

Às vésperas da manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo na avenida Paulista, ela reconheceu em entrevista ao UOL que o ato da esquerda no último final de semana foi pequeno, mas importante para marcar posição.

A esquerda nas ruas

Erika defende que a esquerda deve buscar renovação com mulheres negras, jovens e lideranças LGBTQIA+ na esquerda, e critica setores dos partidos que tratam isso como "pauta identitária".

Existem setores da esquerda que ainda não entenderam que é importante renovar mulheres negras, mulheres jovens, lideranças LGBTQIA+. Existem setores da esquerda que inclusive tem a pachorra de tratarem isso como pauta identitária, que diminuem a importância do debate que é essencial.

Tenho um apoio grande por parte da esquerda, ao mesmo tempo em que eu sei que tem pessoas que têm uma aversão, um horror, uns ciúmes, até uma certa inveja da minha capacidade de comunicação e de diálogo com os mais diferentes setores da sociedade.

É o momento de a esquerda entrar, atuar e trazer de novo não só quem já comunga e pactua com a gente, mas quem está perdido, desorientado, sem saber para onde vai. Esse pessoal é nosso e tem que estar com a gente nas ruas, não para defender a esquerda, mas para defender a democracia.

Vejo isso como um movimento necessário. A gente precisa colocar as pessoas na rua de novo. A gente precisa reaquecer o coração da nossa gente, fazer as pessoas se sentirem mobilizadas. E não há melhor oportunidade do que depois dessa importante decisão do STF.

'Extrema direita está se articulando'

Ela afirma que a extrema direita está desesperada, mas ainda ativa. Erika Hilton defende o retorno da esquerda às ruas falando em fortalecer a democracia e retomar o ideal de frente única que elegeu Lula em 2022.

O que sinto é que a extrema direita tem feito de tudo para não perder a força e o capital político. Eles estão dando a alma, o sangue e o coração, eles estão desesperados porque o seu maior líder político virou réu. Tudo aquilo que eles falarem agora é fruto do medo, do pânico e do desespero.

Nós, enquanto esquerda, não podemos vacilar, porque eles estão desesperados, mas estão ali. Estão se articulando, estão entrando nos territórios, estão fazendo as suas agendas.

A última manifestação da extrema-direita foi um fiasco. Não tem problema se a atividade deles [nas ruas] for no futuro [como o evento deste domingo] um pouco maior [que a da esquerda]. Porque é um pouco isso. Um momento é maior, outro momento é menor.

Eles [extrema direita] são muito sagazes para se aproveitar das oportunidades e construir narrativas em cima de fatos que muitas vezes nem existem. Mas a gente tem uma disputa enquanto esquerda, uma disputa de colocar a necessidade de renovação.

Chance 'quase nula' de candidatura ao governo em 2026

Erika está sendo cortejada por colegas da esquerda para uma possível candidatura ao governo de São Paulo em 2026. Mesmo considerando as chances quase nulas, ela encara a possibilidade como um teste. A decisão vai ser tomada com "a bola no gol", diz a parlamentar. "Mas já adianto aqui em primeira mão, não falei disso com ninguém, a chance é quase nula."

O cargo de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) também é cobiçado por aliados do governador. Ricardo Nunes (MDB-SP) e Gilberto Kassab (PSD-SP) já declararam interesse na sucessão. O nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é, até o momento, considerado o mais competitivo numa possível disputa contra Tarcísio, aponta Paraná Pesquisas.

Não sei se vou manter meu nome para as eleições de 2026 para o governo do estado, mas acho que seria uma coisa muito interessante de se testar, de se provocar. Temos uma dificuldade grande nas disputas, porque o eleitorado paulista é muito difícil quando sai da capital, quando vai para o interior.

A política não é necessariamente ganhar o tempo todo. Às vezes a gente faz um movimento para testar, para provocar, para promover. Meu nome está aí colocado, ainda não tomei uma decisão acertada. Tenho um trabalho muito grande para fazer no Legislativo. A Câmara dos Deputados precisa da minha voz.

Apoio de outro partido

Reconhecendo as dificuldades impostas pelo eleitorado paulista —especialmente fora da capital— ela sabe da importância de contar com o apoio de outras legendas e a entrada do PT ou PSB na formação de chapa pode ser decisiva para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

O apoio de outras legendas pode ser decisivo para eu entrar. Jamais iria para uma disputa do governo do estado só com o PSOL, uma candidatura isolada. Primeiro porque acredito que numa toada de fascismo, de mentira, de ataques de golpe à democracia, organizar frentes amplas, de apoio a projetos democráticos, populares, diversos, se faz necessário.

A solidão não vai levar a lugar nenhum. Não à toa, os partidos de direita e extrema direita também se organizam em conjunto. Então acho que o apoio de outros partidos poderia fortalecer, sim, a minha tomada de decisão.

O apoio na política é essencial. Ter com quem contar, ter em quem se apoiar, com quem fazer a campanha. Fico feliz em saber que o meu nome tem circulado com grande força e de maneira até um pouco entusiasmada por parte de algumas pessoas.

Escala 6x1

Hilton busca maior apoio do presidente Lula e de outros parlamentares para a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais.

Esta semana (semana passada) eu tive uma reunião importante com a ministra Gleisi para tratar da entrada do governo nessa discussão. O governo colocou-se extremamente interessado em participar. A ministra, inclusive, saiu de lá se colocando à disposição para conversar com as outras pastas e com o presidente Lula para entender como dá para fazer e de que maneira nós vamos fazer.

Eu havia solicitado uma reunião com o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), mas aí o presidente Lula chamou ele para o Japão e essa reunião foi adiada. Estou esperando ele retornar para que a gente possa conversar, para que seja feito o despacho do texto para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania).

Em busca de apoiadores nas redes

Erika Hilton se apresenta como um "antídoto" contra a desinformação e é assim que ela deseja ser percebida.

A extrema direita usa [as redes sociais], só que usa sem ética, usa com mentira, com desinformação. A gente usa com a verdade e ética e faz disso um instrumento para disputar essas pessoas.

Um exemplo disso é o meu vídeo sobre o Pix. Um deputado, que eu não gosto nem de citar o nome [Nikolas Ferreira], mas que todo mundo sabe, fez um vídeo mentiroso sobre o Pix e eu fiz um antídoto sobre isso. Acho que é isso que faço o tempo todo. Produzo antídoto.

A gente tem que parar de ficar correndo atrás da agenda imposta pela extrema direita, só respondendo o que a extrema direita fala. A gente tem que pautar o que a gente quer falar também.

A gente vai quebrando as bolhas e se comunicando com todo mundo, porque não me interessa me comunicar apenas com a esquerda. Eu adoro falar com o meu eleitor, eu adoro falar com o meu espectro político, eu quero falar com o Brasil, eu quero falar com as pessoas, com quem discorda de mim, mas que entende que pode discordar de maneira respeitosa. Eu quero falar com uma pessoa que nunca pensou sobre política, para que ela passe a pensar e entender o impacto que isso tem na vida dela.

Medo de violência

Erika Hilton diz que tem mais medo da violência que viu nas últimas campanhas do que dos adversários que pode enfrentar.

A política e a justiça eleitoral precisam reposicionar o que são as eleições nesse país para que a gente possa fazer eleições limpas, transparentes, democráticas, respeitosas. Tem ido pro nível de violência, de brutalidade, de desrespeito, de agressividade, que inclusive beira ao antidemocrático.

Não que eu me acovarde, não que eu me amedronte. Porque todo dia é um leão diferente que a gente enfrenta.

Um dos exemplos que a parlamentar aponta como violência política foi o falso laudo médico publicado por Pablo Marçal (PRTB-SP) usado contra Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, às vésperas das eleições de 2024.