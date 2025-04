Com tarifa menos adversa a Brasil, alguns setores podem até elevar presença nos EUA, aponta BTG

A tarifa de 10% imposta por Donald Trump ao Brasil implica em um cenário menos adverso do que inicialmente previsto, e pode beneficiar alguns setores da economia brasileira, com impacto positivo na balança comercial do País, avaliam os analistas do BTG Pactual. O banco, porém, faz um alerta de que também há riscos de a economia brasileira sofrer impactos negativos, seja por uma desaceleração da China ou por uma recessão da economia mundial.

Como Trump impôs tarifas mais altas a outros mercados, 46% ao Vietnã e 26% a Índia, por exemplo, o movimento pode favorecer alguns segmentos brasileiros capazes de ocupar fatias de mercado nos EUA antes dominadas por concorrentes, que agora pagarão tarifas mais elevadas, observam os analistas do BTG Iana Ferrão e Pedro Oliveira em relatório nesta sexta-feira. Com isso, podem até ampliar sua presença no mercado norte-americano.

Alguns setores da economia brasileira apresentam elevada dependência das vendas aos EUA. Entre eles, semimanufaturados de ferro e aço (71,8% das exportações destinadas aos EUA, já sujeitos às tarifas de 25% em vigor desde 12 de março); veículos aéreos e espaciais (63,2%); motores e máquinas (61,9%); materiais de construção (57,9%)

Outros setores com exposição não desprezível, mencionados pelo BTG, incluem etanol (16,0%), café (16,7%) e produtos químicos (16%). "Entre os setores listados, aqueles com maior fatia de concorrentes em países agora penalizados por alíquotas mais altas tendem a se beneficiar deste cenário", ressalta o BTG.

"Setores de commodities, em particular agrícolas e metálicas, também podem aproveitar oportunidades para absorverem mercados que os EUA eventualmente percam por sofrerem retaliações de parceiros comerciais", ressaltam os analistas. Hoje a China já anunciou que vai retaliar Trump, impondo tarifas de 34% aos produtos importados dos EUA.

Riscos

A nova política comercial de Trump, porém, envolvem riscos importantes, para o Brasil, os EUA e a economia mundial, alerta o BTG. "As novas medidas podem deflagrar retaliações e contribuir para uma guerra comercial mais ampla, afetando a atividade global."

Nesse contexto, o Brasil poderia ser afetado, embora, em termos relativos, "as perdas tendam a ser menos severas do que as enfrentadas por países submetidos a alíquotas mais elevadas", segundo o relatório. O impacto líquido, ressalta o BTG, dependerá da intensidade da desaceleração global que possa ocorrer nesse novo ambiente de tarifas mais altas. Ontem, a Organização Mundial do Comércio (OMC) passou a prever contração do comércio mundial este ano após as tarifas mais altas.

Um risco adicional para o Brasil, ressaltam os analistas do BTG, vem da exposição do comércio exterior brasileira à China, que é o principal destino das exportações do País há alguns anos. E a razão é que uma intensificação das tensões comerciais entre EUA e China poderia resultar em uma desaceleração mais acentuada da economia chinesa. Assim Pequim pode reduzir a demanda por produtos brasileiros e os preços internacionais de commodities cairiam. Isso, observa o relatório, "reduziria a vantagem relativa que o Brasil poderia obter nesse novo contexto".