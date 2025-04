Condomínio de luxo no Guarujá abrigava central de golpes; nove são presos

A Polícia Civil prendeu hoje nove homens suspeitos de atuarem em um esquema de golpes virtuais dentro de um condomínio de luxo no Guarujá (SP).

O que aconteceu?

Os integrantes do grupo se passavam por funcionários de falsa central de atendimento de uma plataforma de vendas online. Eles entravam em contato com as vítimas, pedindo o pagamento de taxas para a liberação de valores referentes à compra de produtos.

4.abr.2025 - Polícia Civil desmantela central de golpes no Guarujá (SP) Imagem: Divulgação/Polícia Civil SP

A central funcionava em uma casa em um condomínio de luxo na cidade, segundo a polícia. Um mandado de busca e apreensão foi emitido para o local; os nove homens foram encontrados no imóvel e acabaram detidos.

Os presos têm idades entre 22 e 36 anos e poderão responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Foram apreendidos 16 cartões bancários, 20 chips de celular, 18 celulares, três notebooks e duas máquinas de cartão.

