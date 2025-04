Ucrânia: bombardeio perto de parque infantil mata ao menos nove crianças na cidade natal de Zelensky

A Ucrânia lamenta neste sábado (5) a morte de 18 pessoas, a metade crianças, após um ataque com míssil russo em Kryvyi Rig, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, no centro do país. O atentado, um dos mais graves das últimas semanas, atingiu uma área residencial da cidade industrial na sexta-feira, perto de um parque infantil.

"Dezoito é o número de pessoas mortas pelos russos quando eles lançaram um míssil em Kryvyi Rig. Entre elas, nove crianças", declarou Sergei Lysak, governador regional de Dnipropetrovsk, após o fim das operações de resgate de emergência.

Fotos divulgadas pelos serviços de resgate ucranianos mostram vários corpos, um deles caído em frente a balanços. Vídeos postados nas redes sociais, que não puderam ser verificados, mostraram corpos caídos na rua e uma coluna de fumaça subindo para o céu. Outras imagens mostram um carro em chamas e pessoas gritando.

"Este é o tipo de sofrimento que você não desejaria ao seu pior inimigo", disse Lysak em uma mensagem no Telegram, acrescentando que o ataque feriu 61 pessoas, incluindo 12 crianças.

Localizada a cerca de 80 quilômetros da linha de frente, Kryvyi Rig tem sido alvo regular de ataques aéreos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Cerca de 600.000 pessoas viviam na região antes da guerra.

51 drones russos interceptados

Em outro ataque de drone russo, uma mulher de 56 anos foi morta e sete pessoas ficaram feridas, acrescentou o governador. Os bombeiros apagaram vários incêndios e cinco prédios foram danificados pelo bombardeio, disse o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko, no Telegram.

O Ministério da Defesa russo confirmou que havia "realizado um ataque de precisão com um míssil de alto poder explosivo em um restaurante" na cidade, "onde comandantes de formação e instrutores ocidentais estavam se reunindo". Os sistemas de defesa aérea russos interceptaram e destruíram 51 drones lançados pela Ucrânia durante a noite, anunciou também o ministério.

A Rússia está "tentando encobrir seu crime cínico" e "mais uma vez espalhando informações falsas", respondeu o comando do exército ucraniano, acusando Moscou de "crimes de guerra". A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 92 drones durante a última noite, a maioria dos quais foram derrubados ou caíram sem causar danos.

Zelensky acusa Moscou de 'não querer' cessar-fogo

O presidente Volodymyr Zelensky denunciou na sexta-feira agressões que demonstram que Moscou "não quer um cessar-fogo", já que negociações diplomáticas estão em andamento desde fevereiro para encontrar uma solução para o conflito. "Há apenas uma razão pela qual isso continua. A Rússia não quer um cessar-fogo, e nós vemos isso. O mundo inteiro vê isso", indicou.

"Cada ataque de míssil e drone prova que a Rússia só quer guerra. E apenas a pressão internacional sobre a Rússia e todo esforço possível para fortalecer a Ucrânia, nossas defesas aéreas e nossas forças armadas determinarão quando a guerra terminará", Zelensky continuou no Telegram.

Na quarta-feira, quatro pessoas foram mortas e outras 14 ficaram feridas por um ataque de míssil russo. No início de março, um ataque semelhante atingiu um hotel na cidade, matando duas pessoas e ferindo outras sete.

Andriy Kovalenko, uma autoridade ucraniana encarregada de combater a desinformação, descreveu o míssil russo usado na sexta-feira como um "Iskander". O Iskander é um sistema de mísseis balísticos russo que pode ter um alcance de até 500 quilômetros.

"Este é um ataque deliberado com o objetivo de matar um grande número de pessoas", disse ele.

Com informações da AFP