Homem mata namorado de ex a tiros dentro de campus da UEPB

Dias após estudantes denunciarem uma pichação nazista em um banheiro do campus de Campina Grande da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), um ataque deixou um homem morto e outro ferido no campus da faculdade. O caso aconteceu anteontem à noite.

O que aconteceu

Assassinato foi premeditado, diz polícia. Keine Santos Diniz, 41, dono de uma copiadora dentro da faculdade, era o namorado da ex-mulher do atirador, Flávio Medeiros. Diniz foi atingido por seis tiros e morreu na hora. Em coletiva de imprensa, o delegado Paulo Ênio afirmou que Medeiros tinha uma pistola registrada em seu nome e frequentava um clube de tiro.

Sócio do homem assassinado foi baleado. Ele recebeu atendimento e não corre risco de vida.

Após o crime, suspeito foi à escola onde ex-mulher trabalhava. Segundo ela, Medeiros fazia ameaças frequentes. Ao chegar na escola, funcionários perceberam a movimentação estranha e pediram para a mulher se esconder. O suspeito não a encontrou e foi embora. Ele estacionou em uma delegacia e cometeu suicidio. O SAMU chegou a ser acionado, mas a morte dele foi confirmada logo depois. A polícia ainda investiga o caso.

Estudantes estavam em aula durante tiroteio. Vídeos publicados nas redes sociais mostram momento em que foram ouvidos os disparos. Centenas de alunos esvaziaram o campus, e alguns ficaram feridos em meio à correria, informou a polícia. Alguns chegaram a montar barricadas nas portas, temendo um massacre.

Aulas foram suspensas após o crime. A reitoria da UEPB suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no período de 4 a 11 de abril, estabelecendo que todos os contatos administrativos devem ser realizados de forma virtual. "Neste momento delicado, a Universidade expressa sua solidariedade às famílias envolvidas e a todos os membros da comunidade da UEPB, reafirmando seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos e todas", publicaram.

Nesta semana, pichação nazista foi encontrada em banheiro da universidade. Uma suástica foi pintada na parede de um banheiro do mesmo campus onde houve o tiroteio, com a frase "Nós vamos à caça!". O autor ainda não foi identificado, mas associações estudantis publicaram nota de repúdio sobre o caso. Em pronunciamento, a reitora da Universidade, Celia Regina Diniz, afirmou que está tomando "todas as medidas cabíveis" para repreender o caso, e que está trabalhando para aumentar a segurança na universidade.