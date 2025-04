Oscar Emch, novo rosto do soul e do r&b da França, lança seu primeiro álbum

Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor, Oscar Emch vem se posicionando como o líder da nova geração do soul e do r&b da França. O jovem artista acaba de lançar seu primeiro álbum, mas recusa rótulos.

Originário de Toulouse, no sudoeste da França, o músico vai primeiramente estudar musicologia e passar pelo conservatório de jazz da "Cidade Rosa" antes de se mudar para Paris. Na capital francesa, o jovem mergulha de cabeça em sua carreira artística, construindo sua identidade musical e investindo em sua trajetória solo.

A aposta deu certo! Depois de 2 EPs em 2020 e 2022, Oscar Emch acaba de lançar seu primeiro disco, "Ma Voix", um projeto onde sua guitarra é onipresente e sua doce voz é o fio condutor. No entanto, o músico francês prefere não se posicionar em um estilo preciso e evoca apenas inspirações jazz e pop, como o americano Thundercat.

