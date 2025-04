Sonhava em fazer festa de aniversário no McDonald's? Elas estão de volta

O McDonald's voltou a fazer festas de aniversário em unidades de São Paulo desde novembro passado. As comemorações, em fase de testes e que agora se chamam "Niver no Méqui", foram populares nos anos 1990 e 2000.

O que aconteceu

As festas duram duas horas, com reserva e decoração gratuitas. Enfeites incluem bandeirinhas, itens de mesa, móbile, totem, bolo cenográfico e um porta-retrato personalizado com a foto do aniversariante.

Comidas da rede de fast-food são pedidas e pagas no momento do aniversário. Não é permitido levar qualquer tipo de bebida ou alimento de fora, incluindo bolo e docinhos de festa, como brigadeiros, informa o regulamento.

A ação está disponível só no estado de São Paulo e tem limite de convidados. O serviço pode ser marcado em quatro cidades: Guarulhos (unidade Macedo), São Paulo (unidade Alto de Pinheiros), São Bernardo do Campo (unidade Taboão Drive) e Santo André (unidade Casa Branca).

Festas infantis podem ter recreação. Mas isso depende da disponibilidade do serviço na unidade selecionada. E é preciso saber que os monitores não se responsabilizam pelas crianças: ao menos um adulto precisa estar na festa. Em unidades com brinquedos, o uso não é exclusivo do aniversariante e seus convidados.

O agendamento é feito pelo WhatsApp. O sistema gera uma comprovante do agendamento, que deve ser levado no dia da festa. É possível cancelar o evento sem qualquer custo. Comemorações podem ser diferentes, pois estão em fase de testes. A ação voltou a ser realizada devido à memória afetiva que desperta no público brasileiro. "O projeto está passando por um teste de formato e ainda estamos levantando a resposta dos consumidores", afirmou ao UOL Ricardo Guedes, vice-presidente de operações da Arcos Dorados no Brasil.

Sabendo dessa memória afetiva e carinho dos nossos clientes com esse formato, os escutamos mais uma vez e trabalhamos na sua reestruturação.

Ricardo Guedes, vice-presidente de operações da Arcos Dorados no Brasil

Aniversários no McDonald's estão em fase de testes Imagem: Shaul Schwarz/Getty Images

Festas antigas seguiam padrão parecido. A comemoração acontecia em um salão reservado em unidades específicas da lanchonete, e o pacote incluía atividades de recreação —entre elas, teatro de fantoches com personagens, como Ronald McDonald.