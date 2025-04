Principal autoridade de segurança de Taiwan visita os EUA para conversas, diz fonte

Por Trevor Hunnicutt e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O chefe do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan chegou aos Estados Unidos para conversar com a administração do presidente Donald Trump, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira, dias após a China concluir exercícios de guerra em torno de Taiwan.

Mais cedo, o Financial Times informou que Joseph Wu lidera uma delegação para uma reunião conhecida como "canal especial". A reunião marcou o primeiro uso do canal por Trump desde que retornou à Casa Branca, em 20 de janeiro.

O escritório de representação de Taiwan em Washington disse estar ciente das reportagens, mas não tinha informações para compartilhar.

No início desta semana, as Forças Armadas da China concluíram dois dias de exercícios de guerra em torno de Taiwan, nos quais realizaram exercícios de longo alcance com fogo real no Mar da China Oriental, marcando uma escalada de exercícios em torno da ilha.

A China intensificou a retórica contra o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, chamando-o de "parasita" na terça-feira, após a visita do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, à Ásia, durante a qual ele repetidamente criticou Pequim.

A Casa Branca e o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei nos Estados Unidos não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A China considera Taiwan, governada democraticamente, como um território seu e denuncia Lai como um "separatista". Lai, que venceu as eleições no ano passado, rejeita as reivindicações de soberania de Pequim e afirma que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

Taiwan é apenas uma das áreas de tensão entre os Estados Unidos e a China, cujos laços foram testados por várias questões, como direitos humanos, as origens da Covid-19 e as tarifas comerciais, incluindo as medidas adotadas por Trump nesta semana.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Kanishka Singh; reportagem adicional de David Brunnstrom)