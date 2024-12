Mallorca vence Girona (2-1) de virada e é quinto no Espanhol

O canadense Cyle Larin foi o protagonista com dois gols na virada do Mallorca contra o Girona (2-1), neste sábado pela 17ª rodada da Liga espanhola, resultado que levou o time ao quinto lugar.

O Girona saiu na frente no início da partida, com gol do holandês Donny Van de Beek logo aos 7 minutos, mas Larin virou com seus gols aos 20 e 51 minutos.

O segundo gol do Mallorca saiu quando a equipe jogava com dez devido à expulsão do kosovar Vedat Muriqi aos 32 minutos. Apesar dessa inferioridade numérica desde tão cedo, o time 'bermellón' conseguiu uma importante vitória.

Com 27 pontos, o Mallorca sobe provisoriamente para o quinto lugar, o que praticamente classificaria para a próxima Liga Europa.

O 'Top 4' ainda está longe, já que o Athletic Bilbao (4º) está cinco pontos acima e no domingo tem um jogo teoricamente acessível fora de casa contra o Alavés (16º).

O Girona (9º), por sua vez, continua sua má sequência neste mês.

Após ser eliminado pelo Logroñés, da quarta divisão do futebol espanhol, na Copa do Rei, o time catalão acumulou uma série de derrotas, contra Real Madrid, Liverpool e agora Mallorca.

Na primeira partida deste sábado o Osasuna (7º), outro candidato às vagas europeias, não conseguiu passar do empate em 0 a 0 com o Espanyol (18º).

--- Jogos da 17ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid 1 Anuar (20')

Valencia 0

- Sábado:

Espanyol 0

Osasuna 0

Mallorca 2 Larin (20', 51')

Girona 1 Van de Beek (7')

Sevilla 1 Bueno (64')

Celta 0

(17h00) Rayo - Real Madrid

- Domingo:

(10h00) Atlético de Madrid - Getafe

(12h15) Alavés - Athletic Bilbao

(14h30) Villarreal - Betis

Real Sociedad - Las Palmas

(17h00) Barcelona - Leganés

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 38 17 12 2 3 50 19 31

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 34 13 21

3. Atlético de Madrid 35 16 10 5 1 30 11 19

4. Athletic 32 17 9 5 3 26 15 11

5. Mallorca 27 18 8 3 7 18 21 -3

6. Villarreal 26 15 7 5 3 27 25 2

7. Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 -3

8. Real Sociedad 24 16 7 3 6 16 11 5

9. Girona 22 17 6 4 7 23 25 -2

10. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

11. Betis 21 16 5 6 5 18 20 -2

12. Celta 21 17 6 3 8 25 28 -3

13. Rayo 19 15 5 4 6 15 16 -1

14. Las Palmas 18 16 5 3 8 22 27 -5

15. Getafe 16 16 3 7 6 11 13 -2

16. Alavés 15 16 4 3 9 18 27 -9

17. Leganés 15 16 3 6 7 14 23 -9

18. Espanyol 14 16 4 2 10 15 28 -13

19. Valladolid 12 17 3 3 11 12 34 -22

20. Valencia 10 15 2 4 9 13 23 -10

