Tiroteio em shopping no AM: grupo tenta roubar joalheria e um homem é preso

Do UOL, no Rio

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (14) após uma tentativa de assalto a uma joalheria no Manauara Shopping, em Manaus.

O que aconteceu

Vídeos nas redes sociais mostram que houve tiroteio dentro do estabelecimento. Em um dos registros é possível ver um grupo saindo da joalheria Vivara do shopping, que ficou com a fachada completamente destruída. Os vídeos mostram ainda que houve correria e gritos de funcionários e clientes assustados com os tiros.

Estabelecimento foi fechado. A assessoria de imprensa do Manauara Shopping afirma que a PM foi acionada e que "todas as providências cabíveis" para manter a segurança do local foram tomadas. Ainda conforme o estabelecimento, não houve feridos ou reféns, e o shopping será reaberto em breve.

Polícia busca outros envolvidos. Em nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que as polícias civil e militar fazem buscas para localizar os demais envolvidos no assalto.