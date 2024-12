Correios: provas do concurso serão realizadas neste domingo; veja dicas

Serão realizadas neste domingo (15) à tarde as provas para o concurso dos Correios. A seleção é para preencher 3.511 vagas, sendo 3.099 de nível médio (carteiro) e 412 de nível superior (analista). A pedido do UOL, o professor Dorival Conte Jr., da Central de Concursos, deu algumas dicas para o dia da prova.

Atenção aos horários

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 12h45

Início previsto das provas: 13h

Duração das provas: 4 horas

Término da prova: 17h

Os horários obedecem ao horário oficial de Brasília. De acordo com os Correios, os candidatos devem comparecer aos locais de prova uma hora antes do fechamento dos portões.

O candidato somente poderá se retirar definitivamente da sala após duas horas do início das provas. É obrigatório entregar ao fiscal de sala a folha de respostas preenchida e assinada. Ele poderá levar o seu caderno de questões.

O que levar?

Os candidatos devem estar munidos de documento físico de identidade com foto. Não serão aceitos como documentos de identidade: boletim de ocorrência, certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, cópia de documentos (ainda que autenticados), protocolos, documentos digitais (modelo eletrônico), comprovante de inscrição, cartão de convocação para as provas, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Devem levar também caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente.

O IBFC e os Correios recomendam que o candidato não leve celulares ou aparelhos eletrônicos. O IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) é a banca organizadora do concurso.

Dicas para fazer as provas

Chegue ao local da prova com antecedência para evitar imprevistos. Procure usar roupas leves e confortáveis.

Não esqueça o seu documento de identificação com foto. Vale levar pelo menos duas canetas esferográficas azul ou preta de material transparente.

Leve uma garrafa com água, barrinhas de cereais, frutas ou sanduíches naturais. O objetivo é você se manter bem alimentado e hidratado durante a prova.

Comece pela disciplina que você mais domina. "De preferência, o candidato deve iniciar a prova pela disciplina que mais dominar, a que estiver mais seguro para responder às perguntas", afirma Dorival Conte Jr., professor de língua portuguesa da Central de Concursos.

Revise cada questão, separadamente, antes de preencher o cartão de resposta.

No caso da disciplina de português, inicie pelas questões de gramática. Por fim, responda às questões de interpretação. As provas terão cinco disciplinas: língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e Código de Conduta Ética e Integridade.

"No dia da prova, é fundamental estar preparado e tranquilo. Durante a prova, mantenha a calma, respire fundo e leia com atenção todas as questões. Se sentir ansiedade, faça uma breve pausa para respirar e relaxar", afirma o professor.

