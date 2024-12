Fuvest 2025: segunda fase do vestibular da USP começa neste domingo

As provas da segunda fase da Fuvest 2025, o vestibular da USP (Universidade de São Paulo), serão aplicadas neste domingo (15) e na segunda-feira (16) para mais de 30 mil candidatos. Eles disputam 8.147 vagas.

O que aconteceu

Mais de 30 mil candidatos foram para esta etapa do vestibular. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A segunda etapa ocorre em 23 cidades do estado de São Paulo. "Recomendamos aos vestibulandos que confiram os locais designados para a realização da prova, uma vez que eles podem não ser os mesmos onde realizaram a primeira fase", diz Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest.

Candidatos terão dez questões de língua portuguesa e redação. É esperado que o participante demonstre no texto as habilidades de "mobilizar conhecimentos e opiniões", "argumentar de forma coerente e pertinente" e "articular eficientemente as partes do texto e expressar-se de modo claro, correto e adequado".

Na segunda (16), perguntas serão específicas da área escolhida. Ao todo, são 12 questões de duas, três ou quatro disciplinas. Quem vai tentar uma vaga em Medicina, por exemplo, vai precisar responder três questões de biologia, física, geografia e química.

Perguntas serão dissertativas; cada dia vale 100 pontos. As questões de português são relativas a interpretação de texto, gramática e literatura, o que inclui a lista de livros obrigatória da Fuvest.

O que é obrigatório levar?

Documento original de identidade com foto,

Caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.

O que é permitido levar?

Lápis, lapiseira, borracha, apontador, régua transparente;

Garrafa de água,

Alimentos leves.

O que é proibido portar durante a prova?

Relógios, celulares ou qualquer outro tipo de equipamento;

Material impresso ou para anotação;

Protetor auricular, fones de ouvido, óculos de sol, gorros, bonés, chapéus e corretivos,

Canetas que não sejam esferográficas ou das cores permitidas.

Cronograma Fuvest 2025