Pachuca vence Al Ahly nos pênaltis e vai enfrentar Real Madrid na final da Copa Intercontinental

O mexicano Pachuca sofreu até o último momento de uma dramática disputa de pênaltis para eliminar o egípcio Al Ahly (6-5 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos), neste sábado (14) em Doha, e se classificou para a final da Copa Intercontinental contra o Real Madrid, que será disputada na quarta-feira.

A classificação dos 'Tuzos', que participam do torneio como atuais campeões da zona Concacaf, foi heróica, depois que Salomón Rondón e Borja Bastón erraram as duas primeiras cobranças dos mexicanos e os egípcios converteram as suas.

Tudo parecia perdido naquele momento para o time mexicano, que renasceu das cinzas graças aos subsequentes erros de Mahmoud Kahraba e Omar Kamal pelos campeões africanos, enquanto os cobradores do Pachuca começaram a acertar as suas.

A situação estava equilibrada e assim permaneceu até que Faber Gil colocou o Pachuca na frente (6-5) e então Khaled Abdelfattah falhou, condenando definitivamente o Al Ahly e desencadeando a comemoração dos mexicanos no Estádio 974, na capital do Catar.

- Seguindo os passos do Tigres -

O Pachuca segue assim sua aventura. 'Los Tuzos' haviam surpreendido o Botafogo (3-0), representante da América do Sul, na quarta-feira, no seu primeiro jogo nesta competição, no Catar.

No duelo deste sábado, disputado como uma semifinal e denominado 'Fifa Challenger Cup', foi decidido o adversário da equipe espanhola, automaticamente classificada para a final como atual campeã europeia.

No Mundial de Clubes, que de 2004 a 2023 contou com a participação dos campeões de cada confederação, o Pachuca havia fracassado quatro vezes na tentativa de chegar à final.

Apenas um clube mexicano, o Tigres na edição de 2020 - disputada em fevereiro de 2021 devido à pandemia - havia conseguido chegar à final daquele torneio, mas depois perdeu para o Bayern de Munique.

Desta vez o Pachuca tem um encontro com a história e com o Real Madrid, que será um aperitivo antes de ambos se enfrentarem na fase de grupos do novo e ampliado Mundial de Clubes, no dia 22 de junho de 2025, em Charlotte, nos Estados Unidos.

- Pouco futebol, poucas chances -

Se no jogo contra o Botafogo o Pachuca deu uma lição de eficiência, desta vez o confronto contra o Al Ahly se mostrou sem brilho, com as duas equipes temendo uma à outra e com muita dificuldade para criar oportunidades.

No primeiro tempo os egípcios foram melhores e Ashraf teve duas boas chances (12', 37'). Rondón, mandando alto aos 23 minutos, desperdiçou a melhor oportunidade do campeão da Concachampions.

No segundo tempo, ambos abusaram dos chutes de longa distância, se precipitando para definir as jogadas. O equatoriano Ángel Mena e o colombiano Nelson Deossa, faltando 15 minutos para o fim do tempo regulamentar, foram os dois com mais intenção em suas tentativas.

O tédio tomou conta da prorrogação, em que o goleiro Carlos Moreno salvou o Pachuca numa ocasião, com grande defesa na tentativa de Kharaba (105').

A partida foi para a disputa de pênaltis e nela o Pachuca venceu a guerra de nervos para conquistar o direito de continuar sonhando em ser campeão intercontinental.

