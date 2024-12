Andreza: Prisão de Braga Netto fará muitos aliados ficarem sem dormir

A prisão do general Braga Netto fará com que muitos de seus aliados fiquem sem dormir, já que certamente irá levar também outros personagens que estão escondidos, declarou a colunista Andreza Matais no UOL News deste sábado (14).

Olha, tem muita gente sem dormir hoje, viu? Porque essa prisão do Braga Netto certamente vai levar outros personagens que estão aí escondidos embaixo da cama até agora, mas que começa a se comentar muito sobre os nomes deles aqui por Brasília.

Um deles é o ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, que é ex-ministro do Turismo, e era muito próximo ao Braga Netto. Inclusive, o Braga Netto estaria lá em uma pousada que ele tem em Alagoas, ali em São Miguel dos Milagres, e o Gilson Machado, inclusive, postou uma foto do Braga Netto, fez uma defesa dele no Instagram, e era uma pessoa muito próxima a ele.

O Braga Netto não tem muitos amigos, pelo menos agora ninguém conhece, ninguém viu praticamente, ninguém sabe quem ele é. Quando a gente conversa com as pessoas que eram do governo Bolsonaro, ele é muito rude, muito violento, muito arrogante e muito egocêntrico também. Então ele não tinha muitos amigos ali no governo Bolsonaro.

E além do Gilson Machado, tem o Onyx Lorenzoni, que é o ex-deputado, que também privava de uma intimidade com o Braga Netto, então esses dois nomes estão muito hoje comentados aqui em Brasília de que em algum momento eles podem aparecer a partir de agora nessa prisão do Braga Netto.

Andreza Matais

