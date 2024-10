Napoli bate Empoli e segue na liderança da Série A

EMPOLI, 20 OUT (ANSA) - Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Napoli derrotou neste sábado (20) o Empoli por 1 a 0, no estádio Carlo Castellani, e manteve a liderança da Série A.

O único gol do encontro na região da Toscana foi marcado por Khvicha Kvaratskhelia, que converteu uma cobrança de pênalti no início do segundo tempo.

Com o resultado positivo construído longe de seus domínios, os napolitanos chegaram aos 19 pontos e abriram três de vantagem sobre a vice-líder Juventus, que ganhou ontem (19) da Lazio.

O próximo compromisso dos comandados de Antonio Conte na liga italiana será no próximo sábado (26), em Nápoles, contra o Lecce. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.