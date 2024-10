Após chuva moderada, mais de 26 mil imóveis seguem sem energia na Grande SP

Após chuva moderada na noite de sábado (19) e na manhã deste domingo (20), 26.568 clientes continuam sem energia na Grande São Paulo, segundo balanço divulgado pela Enel.

O que aconteceu

Cotia é o município com maior proporção de clientes afetados pela falta de energia. Com 0,80% dos consumidores sem luz, a cidade lidera o ranking proporcional, seguida por Ribeirão Pires, onde 0,77% dos clientes estão com o serviço interrompido.

São Paulo registra o maior número absoluto de imóveis sem luz. Quatro bairros da cidade foram afetados por interrupções causadas pelas chuvas que caem desde a noite de sexta-feira (18). De acordo com os últimos dados divulgados pela Enel, 19.184 imóveis permanecem sem luz na capital.

Balanço indica que 24 municípios seguem com registros de clientes sem energia elétrica. No sábado, 138 mil imóveis estavam sem luz em todo o estado, com quatro bairros da capital ficando no escuro. Segundo a empresa, as informações serão atualizadas diariamente, de hora em hora, entre 7h e 23h.

As chuvas perderam força durante a madrugada, segundo a Defesa Civil. O órgão informou, em comunicado neste sábado, que o volume de precipitações foi menor do que o previsto para o estado de São Paulo, com a maior concentração de chuvas deslocando-se para Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A Enel afirma que mobilizou cerca de 2.400 profissionais para atender às ocorrências de falta de energia. De acordo com a concessionária, as equipes permanecem de prontidão para resolver os problemas causados pela chuva e as interrupções no fornecimento, principalmente na capital e na região metropolitana.