Diplomata-chefe da UE pede cessar-fogo no Oriente Médio após morte de Sinwar

NÁPOLES, Itália (Reuters) - O chefe de política externa da União Europeia disse neste sábado que um cessar-fogo é prioridade no Oriente Médio e que o assassinato do líder do Hamas Yaya Sinwar pelas forças israelenses pode aumentar as chances de isso se tornar realidade.

"Após o assassinato de Sinwar, uma nova perspectiva se abriu e temos que usá-la para chegar a um cessar-fogo, libertar os reféns (israelenses) e buscar uma perspectiva política", disse Josep Borrell, o principal diplomata da UE, a repórteres em uma reunião dos ministros da Defesa do G7 em Nápoles.

Ele também disse que a missão de paz da ONU no Líbano, conhecida como Unifil, precisa ser fortalecida, tendo sido atacada em confrontos entre Israel e seu inimigo libanês, o Hezbollah.

"As forças da ONU têm de ser respeitadas em todo o mundo... talvez a missão da Unifil tenha de ser revista, mas a primeira coisa a fazer é um cessar-fogo", disse Borrell, acrescentando que caberá ao Conselho de Segurança das Nações Unidas tomar decisões sobre a Unifil.

(Reportagem de Angelo Amante)