Real Time: Lima lidera corrida contra Manente em São Bernardo do Campo

Marcelo Lima (Podemos) lidera a disputa no segundo turno contra o deputado federal Alex Manente (Cidadania) para a Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (18).

O que aconteceu

Ex-vice-prefeito da cidade, Lima tem 49% das intenções de voto, e Manente alcança 39%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números completos no cenário estimulado (quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos):

Marcelo Lima (Podemos): 49%

49% Alex Manente (Cidadania): 39%

39% Nulo/branco: 6%

6% Não sabe/não respondeu: 6%

Em votos válidos, Lima aparece com 56%, ante 44% de Manente. Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados das urnas.

Metodologia. Encomendado pela TV Record, o levantamento ouviu 1.000 eleitores de São Bernanrdo entre os dias 16 e 17 de outubro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no TSE sob o número SP - 08129/2024.

Direita no segundo turno. Na cidade berço do PT, tanto Alex Manente quanto Marcelo Lima são críticos ao governo do presidente Lula. Com o resultado, o Partido dos Trabalhadores ficará mais quatro anos sem governar a cidade.