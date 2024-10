Caso de ciclista que morreu após ser volutariamente atropelado por motorista em Paris choca a França

Os jornais franceses desta quinta-feira (17) repercutem um caso de violência no trânsito que chocou a França. Em pleno horário de pico, após um bate-boca, um ciclista foi voluntariamente atropelado por um motorista e morreu no oeste de Paris no início desta semana.

A morte do parisiense Paul Varry, de 27 anos, militante defensor da bicicleta como meio de transporte, suscita emoção e revolta na França. Testemunhos da cena na terça-feira (15) no 8° distrito de Paris, bairro nobre da capital, dizem ter ficado horrorizados com o que viram.

O jornal Libération destaca que a briga teria começado um pouco antes das 18h, horário de forte circulação na capital francesa. O motorista, um homem de 52 anos, cortou a passagem do jovem ciclista, bloqueando seu acesso à ciclovia e levado à sua queda. Irritado, Paul teria dado um soco no capô do carro, iniciando um bate-boca com o homem ao volante. "Um desentendimento comum no trânsito parisiense", mas que desta vez teve um trágico fim, salienta Libération.

Segundo o Ministério Público de Paris, as pessoas que presenciaram a cena descrevem uma "atitude voluntária" do motorista ao avançar contra o ciclista na sequência, atropelando o jovem. Pedestres e comerciantes da região ainda tentaram prestar primeiros socorros antes da chegada do Samu, mas Paul não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia prendeu o motorista e abriu uma investigação por homicídio doloso.

Un automobiliste a tué un cycliste de 27 ans en lui roulant dessus lundi soir à Paris. Juste avant, les deux hommes avaient eu une altercation. Le conducteur du SUV aurait percuté le deux-roues volontairement. Il a été placé en garde à vue et une enquête pour meurtre est ouverte. pic.twitter.com/1122l5KuO9 ? M6 Info (@m6info) October 16, 2024

"Um assassinato"

Em entrevista ao jornal Le Monde, o presidente da associação parisiense Locomover-se Melhor de Bicicleta, Alexis Frémeaux, se recusa a tratar o caso como um acidente e denuncia "um assassinato". O diário destaca que, no ano passado, a França registrou 224 mortes de ciclistas no trânsito, um número que vem aumentando nos últimos 15 anos.

Já o jornal Le Parisien publica um estudo do instituto OpinionWay, realizado em cinco grandes cidades francesas: Paris, Lyon, Rennes, Montpellier e Metz. O balanço salienta os comportamentos perigosos de motoristas e 59% dessas atitudes arriscadas incluem o desrespeito do sinal vermelho e aos limites de velocidade, a invasão de espaços destinados a pedestres e ciclistas ou o uso de telefones no volante.

A pesquisa ainda mostra que, entre os quase nove mil veículos observados para o balanço, 86% das infrações foram cometidas por motoristas do sexo masculino. Segundo Le Parisien, em 2023 na França, 84% dos incidentes mortais no trânsito foram provocados por homens.